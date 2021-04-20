Новосибирские хирурги восстановили лицо мужчине с улыбкой Джокера

Операция длилась 2 часа. Фото: пресс-служба областной больницы

Челюстно-лицевые хирурги Новосибирской областной больницы восстановили половину лица велосипедисту из Новосибирска. Мужчина случайно вспорол щеку и половину рта так, что не мог даже есть и разговаривать, а внешне стал похож на жутко улыбающегося Джокера. Как проходила операция и где сибиряк получил травму — в материале КП-Новосибирск.

ОПАСНАЯ ПРОГУЛКА

14 апреля 54-летний Иван* решил прокатиться на велосипеде по городу. Потеряв равновесие во время езды, сибиряк упал в небольшой сугроб. Под практически растаявшим снегом его ждал неприятный сюрприз — что-то металлическое и острое разрезало щеку мужчины, оставив на лице жуткую кровавую улыбку.

Сибиряк даже не подозревал, что открытие велосезона закончится для него больничными стенами и операционным столом.

— Мужчина поступил к нам со скальпированной раной на лице (полностью отслоилась щека, были разорваны уголки рта. — Ред.). Кожа была содрана до кости, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Прошкин, челюстно-лицевой хирург.

У мужчины кожа была содрана до кости. Фото: пресс-служба областной больницы

СПАСЕНИЕ

Взяв в руки инструменты и иголки с нитками, врачи принялись выполнять ювелирную работу — сшивать все мышцы и нервы. Медики приложили все усилия и профессионализм, кропотливо соединяя углы рта и жевательные мышцы на лице, чтобы у пациента не осталось «улыбки Джокера».

— Пока Иван лежал в реанимации, питался через зонд. Сейчас его перевели в палату к другим пациентам и уже разрешили самостоятельно есть жидкую пищу — каши и супы, — объясняет хирург.

Медики соеденили сибиряку углы рта и жевательные мышцы на лице. Фото: пресс-служба областной больницы

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Сибиряк до сих пор находится в больнице под наблюдением врачей. Ему предстоит длительная реабилитация. Мужчине нужно будет научиться заново открывать рот, жевать твердую пищу и даже разговаривать. Со временем он начнет разрабатывать и мимику на зашитой части лица, чтобы получалось улыбаться.

— Через несколько месяцев Иван начнет выполнять специальные упражнения. К примеру, складывать губы трубочкой, — говорит Дмитрий. — Пока рубцы только формируются, есть возможность их разработать, чтобы мышцы вспомнили, как совершать те или иные действия.

И только спустя год Иван сможет стать таким, как прежде. А о неудачной прогулке на велосипеде ему будет напоминать небольшой шрам, который останется навсегда.

* Имя изменено.

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