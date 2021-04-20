«Красивая новая схема!»: новосибирец лишился 300 тысяч рублей, думая, что участвует в спецоперации по ловле мошенников

"Оперативники" по телефону просят помочь поймать жуликов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В старой схеме телефонного обмана появилось новое звено: абонентам стали звонить якобы оперативники из правоохранительных органов и склонять людей к сотрудничеству при поимке мошенников. Неудивительно, что план чаще всего срабатывает. Ведь номера, с которых звонят, пробиваются как реальные. Как разоблачить обманщиков и не стать их очередной жертвой, КП-Новосибирск разбиралась вместе с экспертами и потерпевшими.

БЛАНК ОТ БАНКА

Сибиряк Дмитрий Барышев уже не раз отшивал звонивших ему сотрудников банков. Известные миллиону людей фразы «На ваше имя пытаются взять кредит» или «Совершается подозрительный перевод с вашей карты» обычно настораживали мужчину. Но во время очередного звонка что-то пошло не так.

— Сначала мне с городского московского номера позвонила девушка, представившаяся сотрудницей банка, где у меня оформлены карты. Девушка была очень осведомлена о моих данных, даже о данных супруги. Начала рассказывать про подозрительный перевод. Естественно, я сначала засомневался. Но она сообщила, что сейчас с номера 900 отправит мне SMS, подтверждающую, что она действительно сотрудник банка. В процессе разговора я увидел, что SMS пришло. И моя бдительность стала засыпать, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий.

Мошенники "официально" признали сибиряка своей жертвой. Фото: предоставлено Дмитрием Барышевым.

Когда мужчина уже был практически готов совершать финансовые операции, но все-таки стал задавать много лишних для преступников вопросов, девушка сообщила, что некомпетентна в проблемах безопасности счетов, поэтому перезвонит специалист из другого отдела.

— Затем мне позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка, представился Валентином Орловым. Он постоянно говорил про мошенников, что сейчас их развелось очень много и что я стал очередным объектом. Но сейчас это все серьезно, поэтому банки вплотную работают со спецслужбами и МВД в таких вопросах. Для подтверждения достоверности этих слов он прислал мне на WhatsApp документ, подтверждающий, что я стал жертвой мошенников и мне необходимо выполнить процедуру обновления единого номера лицевого счета за подписью управляющего. Все это было написано на бланке банка с синей печатью и выглядело очень достоверно, — продолжает сибиряк.

Преступники научились подделывать письма от банков. Фото: предоставлено Дмитрием Барышевым.

МАЙОР НА ПРОВОДЕ

Но и на этом красивая схема не завершилась. После беседы с безопасником Дмитрию позвонили уже с местного новосибирского номера, который по поисковым системам пробивался как телефон дежурного одной из структур правоохранительных органов.

— «Майор» сказал мне, что они напали на след банды и очень хотят их разоблачить и задержать. Попросил сотрудничать по всем вопросам. Обещал, что мои деньги будут в безопасности, но если просьбы сотрудников банка покажутся мне странными, то я должен сообщить о подозрениях в органы. Говорил, что правоохранители не верят сейчас даже банковским работникам, ведь все данные, скорее всего, именно от них к мошенникам и утекают. Мне даже приятно стало, что оперативные службы работают настолько быстро и слаженно, — признается доверчивый сибиряк.

После этого звонка у мужчины не осталось никаких сомнений, а когда затем он снова услышал голос безопасника банка, то уже действовал под его диктовку. Снял все деньги со своей кредитной карточки, пошел в ближайшее отделение банка и зачислил их разными суммами на несколько телефонных номеров.

Сибирячка перевела обманщикам 2,5 миллиона рублей.

— Причем мне объяснили, что это номера сейфовых ячеек, где мои средства будут в безопасности. Опять прислали письмо с печатью банка и с этими номерами. Я все перевел. Но им показалось мало моих 300 тысяч рублей. Безопасник стал говорить о том, что мошенники якобы подали заявки на кредиты в другие банки, он видит это в их общей системе, что мне могут позвонить и уточнить информацию. Я должен все опровергать, — объясняет Дмитрий.

«У КОГО-ТО УВЕЛИ 6 МИЛЛИОНОВ!»

И вечером мужчине действительно поступило несколько звонков от других финансовых учреждений. Он добросовестно говорил всем, что никакие заявки на кредиты не подавал. А утром в трубке снова зазвучал голос уже знакомого безопасника.

— Он сообщил, что в банке-партнере на меня уже почти оформили кредит и надо лично с паспортом сходить и от него отказаться. Назвал даже адрес ближайшего ко мне отделения, словно следил за каждым моим шагом. Я пошел в банк, а голос в телефоне уже командовал все-таки оформлять кредит и снова переводить все деньги в сейфовые ячейки. Вот тут я и сообразил, что что-то не так, — вспоминает жертва мошенников.

Дмитрий нашел в интернете телефон дежурной части, с которого ему звонил якобы оперативник, и убедился, что ни в какой спецоперации по поимке преступников он не участвовал. После этого мужчине пришлось писать реальное заявление в полицию.

— Красивая новая продуманная схема! Реальные сотрудники МВД работают, конечно, не так слаженно, как те, в трубке. На мое обращение нет никакой реакции уже несколько недель. Думаю, свои деньги я уже никогда не верну. В коридоре сидели обманутые и на большие суммы, у кого-то увели и 6 миллионов, — добавляет теперь уже опытный в вопросах мошенничества сибиряк.

Комментарий специалиста

«МОШЕННИКИ НАУЧИЛИСЬ ПОДМЕНЯТЬ НОМЕРА»

Эксперты в области IP-технологий признались, что на сегодняшний день преступники значительно продвинулись в технических возможностях, которые они используют для обмана людей.

— Мошенники активно используют современные технологии подмены данных и имитируют звонки с номеров, которые закреплены за правоохранительными органами и указаны на их интернет-сайтах. Не следует совершать никаких финансовых операций по инструкциям, которые сообщают по телефону, и самим перезванивать на номера, с которых поступает звонок. Кроме того, не следует сообщать полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций, — предупреждает специалист по противодействию мошенничеству одного из ведущих операторов мобильной связи Новосибирска.

Телефонные звонки чаще всего осуществляются с Украины. Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперты отмечают, что с первого взгляда абонент никак не сможет определить подмену номера. Но есть вариант использовать уловку: попросить звонившего представиться, назвать подразделение, где он работает, и попросить перезвонить через 10 минут. В это время найти в справочнике телефон службы, откуда якобы звонили, набрать номер и позвать к телефону указанного мошенниками сотрудника. Скорее всего, вам скажут, что такого не существует, а если и есть, то он точно вам не звонил.

КСТАТИ

Только в Новосибирской области с февраля 2021 года возбуждено свыше 100 уголовных дел, связанных с мошенничеством через подмену телефонного номера. Большинство проверок по данным делам показывают, что сигнал в российский сегмент сети поступает посредством IP-телефонии из-за рубежа, в частности звонки осуществляются с территории Украины. Да и у мошенников часто бывает явно выраженный украинский акцент. Чаще всего подменяют телефонные номера дежурных служб силовых структур, ГУ МВД России по Новосибирской области, прокуратуры Новосибирской области.

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