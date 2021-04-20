Новая схема мошенничества с подменной телефонных номеров лишает людей миллионов

Мошенники стали еще убедительнее.
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
В старой схеме телефонного обмана появилась новая опция: теперь людям звонит не только «служба безопасности банка», но и якобы сотрудники правоохранительных органов. Они предлагают оказать помощь в поимке мошенников. Причем у человека высвечивается реальный номер дежурной части полиции или прокуратуры. Не подозревая подвоха, жертвы аферы послушно переводят свои деньги мошенникам, думая, что так наоборот спасают свои средства, да еще и участвуют в спецоперации по выводу преступников на чистую воду.
— С февраля 2021 года по настоящее время по фактам мошенничества с использованием подмены телефонных номеров органами дознания полиции возбуждено свыше 100 уголовных дел в отношении неустановленных лиц. Проведенные проверки показали, что сигнал в Россию поступает из-за рубежа, в частности звонки осуществляются с территории Украины. Неустановленными лицами осуществляется подмена через IP-телефонию официальных телефонных номеров дежурных служб силовых структур, ГУ МВД России по Новосибирской области, прокуратуры Новосибирской области и других силовых ведомств, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.
Известно, что жители Новосибирска лишились десятков миллионов рублей из-за новой схемы мошенничества. Специалисты отмечают, что на первый взгляд абоненту никак невозможно определить подмену номера. Но можно попросить представиться человека, потом прекратить разговор с ним, пробить его номер в интернете. Если это, например, дежурная часть МВД, то перезвонить туда и попросить этого человека к трубке. Только так можно убедиться, что это реальный сотрудник правоохранительных органов.
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