Прокуратура провела проверку после того, как в поселке под Новосибирском затопило дорогу

Прокуратура провела проверку после того, как в поселке Семеновский в Коченевском районе дорогу затопило из-за паводка. Фото: Кадр из видео

Прокуратура провела проверку после того, как в поселке Семеновский в Коченевском районе дорогу затопило из-за паводка. Напомним, сибиряки засняли на видео, как они не могут выехать из поселка из-за того, что проезжая часть полностью скрыта под водой.

— 16 апреля прокурорской проверкой с выездом на место установлено, что в связи с половодьем реки Камышинка и недостаточной пропускной мощностью установленных на водосбросном сооружении водопропускных труб произошло размывание дорожного полотна по улице Мостовая в поселке Коченево, — пояснили в областной прокуратуре. — Угрозы подтопления близлежащих домов сейчас нет. Проезд к жилым домам по улице Камышенская обеспечен со стороны автодороги Коченево — Бармашово. Для выезда жителей улицы в центральную часть поселка администрация организовала дополнительный маршрут микроавтобуса.

Из-за того, что не были приняты вовремя меры по модернизации водопропускного сооружения, чтобы не допустить такого развития событий, прокуратура вынесла главе поселка представление. Устранение выявленных нарушений взято на контроль.

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