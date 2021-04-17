«Выехать отсюда невозможно»: в поселке под Новосибирском дорога превратилась в реку

В поселке Семеновский под Новосибирском водой размыло дорогу.

В поселке Семеновский под Новосибирском водой размыло дорогу. Люди буквально не могут выехать из населенного пункта, а ходить им приходится в специальных резиновых сапогах для рыбалки.

— Каждый год бежит вода по весне и размывает дорогу в считанные минуты. Ее потом просто подсыпают щебнем, но сама проблема по факту никак не решается, — цитирует очевидца происходящего паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск». — В дни половодья люди не могут ни уехать на работу, ни попасть в поселок. В том числе скорая и пожарная. Продолжается это уже на протяжении 20 лет.

На ролике, снятом в поселке, мужчина рассказывает, что приехал в гости к родителям, а теперь не может выехать на машине обратно, потому что дорога буквально превратилась в небольшую реку.

В комментариях под постом многие сибиряки написали, что в ситуации, безусловно, приятного мало. Однако люди отметили, что быстро решить такую проблему вряд ли получится:

— Тут нужно либо уезжать оттуда, либо лодку покупать.

— Никогда такого не было, и вот опять.

— Да тут толком и не сделаешь ничего. Мост, разве что, возводить, — пишут люди.

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