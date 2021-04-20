Японский Боинг, экстренно севший в Новосибирске, вылетел в Токио: командир самолета остался в больнице

Японский Боинг, который накануне экстренно приземлился в Новосибирске, вылетел в Токио.
Фото: Александр ГЛУЗ
Во вторник, 20 апреля, трансконтинентальный Boeing 787-800 Dreamliner, который накануне экстренно сел в «Толмачево», вылетел в Токио. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе новосибирского аэропорта.
— Рейс вылетел сегодня, 20 апреля, в 8:15 из аэропорта «Толмачево». Что касается командира воздушного судна, он пока остался в больнице под наблюдением медиков. Через два дня будет решаться вопрос о его перелете в Токио, — рассказала изданию пресс-секретарь «Толмачево» Киршнер Сабина.
Ранее КП-Новосибирск писала, что борт, летевший маршрутом «Париж-Токио» сел в Новосибирске из-за того, что капитану воздушного судна стало плохо. На земле экипаж встречала «скорая помощь». Медики осмотрели командира и поставили ему предварительный диагноз — «Транзиторная ишемическая атака», который связан с нарушением мозгового кровообращения. Его госпитализировали в областную больницу для обследования и уточнения диагноза.
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