Летевший из Парижа в Токио самолет экстренно сел в Новосибирске: стало плохо командиру экипажа

В Новосибирске экстренно приземлился самолет "Париж-Токио". Фото: Александр ГЛУЗ

В понедельник, 19 апреля, в новосибирском аэропорту «Толмачево» экстренно приземлился трансконтинентальный Boeing 787-800 Dreamliner, летевший маршрутом Париж-Токио. Борт совершил посадку из-за того, что капитану воздушного судна стало плохо.

— Самолет японской авиакомпании All Nippon Airways экстренно приземлился в «Толмачево» в 9:55. Экипаж встречала бригада «скорой помощи». Капитана воздушного судна, которому стало плохо во время полета, госпитализировали в реанимацию. Остальные члены экипажа в настоящий момент находятся на отдыхе. Известно, что у судна есть резервный экипаж, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что самолет, который экстренно сел в Новосибирске — грузовой. Пассажиров на борту судна не было. Вылет из «Толмачево» запланирован через 18 часов.

Как сообщает ряд неофициальных источников, у командира самолета случился инсульт. Сейчас врачи оказывают мужчине необходимую помощь.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в «Толмачево» экстренно приземлился рейс «Москва-Улан-Удэ», потому что одной из пассажирок стало плохо. Первую помощь пенсионерке оказала министр здравоохранения Республики Бурятии Евгения Лудупова.

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