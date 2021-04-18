В Новосибирске экстренно приземлился самолет «Москва-Улан-Удэ», на борту которого чиновники спасали пассажирку

Самолет экстренно приземлился в аэропорту «Толмачево». Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирске в аэропорту «Толмачево» экстренно приземлился самолет, который летел рейсом «Москва-Улан-Удэ». Причиной посадки стало плохое самочувствие одной из пассажирок.

— У женщины ухудшилось самочувствие, упало артериальное давление. Это была жительница села Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии, — сообщает пресс-служба Минздрава Республики Бурятии в социальных сетях. — Женщина летела вместе с супругом домой.

На борту воздушного судна оказались чиновники и врачи. Первую помощь пассажирке оказали Евгения Лудупова, министр здравоохранения Республики Бурятия, Зоя Занабадарова, руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Республике Бурятия и Алексей Афанасьев, врио руководителя Межрайонного управления N99 Федерального медико-биологического агентства.

— Оказали экстренную медицинскую помощь. Женщине были поставлены необходимые инъекции, — рассказала Евгения Лудупова, министр здравоохранения Республики Бурятия.

Когда самолет приземлился в аэропорту, к борту уже подъезжала бригада скорой помощи. Позже воздушный борт вылетел из Новосибирка в Улан-Удэ и благополучно там приземлился.

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