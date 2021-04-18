«У нее не было пульса и закатились глаза»: министр здравоохранения Республики Бурятии рассказала, как спасала пассажирку в самолете

Женщина возрващалась из командировки в Улан-Удэ. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ/личный архив героя

Министр здравоохранения Республики Бурятии Евгения Лудупова оказала первую помощь пенсионерке, которая летела рейсом «Москва-Улан-Удэ». Напомним, что самолету пришлось экстренно сесть в аэропорту «Толмачево» в Новосибирске, потому что женщине на борту стало плохо. Госслужащая рассказала подробности произошедшего КП-Новосибирск.

— Я помню, что нам оставалось лететь примерно 1,5 часа. В это время одной из пассажирок стало плохо. У нее закатились глаза, она обмякла, и почти пропал пульс. Тревогу забил ее супруг, который сидел рядом с ней, — рассказала КП-Новосибирск Евгения Лудупова, министр здравоохранения Республики Бурятии.

Как оказалось у пенсионерки сахарный диабет. Вместе с Евгенией первую помощь стали оказывать и другие медики, которые оказались на воздушном судне: Александр Афанасьев, врач из города Комсомольск-на-Амуре и глава управления Росдравнадзора по РБ Зоя Занабадарова.

— Мы очень быстро объединились с коллегами, распределили обязанности. Кто-то набирал лекарство в шприц, кто-то мерил давление. В аптечке самолета нашлись нужные препараты, и мы быстро поставили пару уколов. После чего положили женщину на сидения и наблюдали за пассажиркой, пока не приземлились, — вспоминает женщина. — Я очень переживала за нее, ведь состояние у пациентки было критическим.

Когда самолет сел в «Толмачево» к борту тут же подъехала машина скорой помощи. Пенсионерку вынесли на носилках и тут же отвезли в местную больницу.

— Кто-то, видимо, пока мы были в Новосибирске раскидал эту историю по местным группам в социальных сетях. Так много разных комментариев было, и меня даже сын этой женщины поблагодарил, — объясняет Евгения.

В Новосибирске воздушное судно дозаправилось и полетело дальше в пункт назначанения. Теперь министр здравоохранения хочет связаться с родственниками пенсионерки, чтобы узнать, как она себя чувствует, и как ей помогают врачи.

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