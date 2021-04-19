Врачи рассказали о состоянии командира японского самолета, который экстренно сел в Новосибирске

Врачи рассказали, с каким диагнозом госпитализировали командира самолета, экстренно севшего в Новосибирске.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В понедельник утром, 19 апреля, в новосибирском аэропорту «Толмачево» экстренно сел трансконтинентальный Boeing 787-800 Dreamliner, следовавший маршрутом Париж-Токио. Борт приземлился из-за того, что капитану воздушного судна стало плохо. На земле рейс встречала бригада медиков. Главный врач скорой медицинской помощи Ирина Большакова рассказала КП-Новосибирск, с каким диагнозом госпитализировали мужчину.
— Врачи скорой помощи поставили пилоту предварительный диагноз — «Транзиторная ишемическая атака», который связан с нарушением мозгового кровообращения. Его госпитализировали в областную больницу, где его диагноз уточнят. Для этого пациенту необходимо провести необходимые обследования, в том числе КТ головного мозга. На момент госпитализации командир экипажа был в сознании, — уточнила медик.
Напомним, самолет, который экстренно сел в Новосибирске — грузовой. Пассажиров на борту судна не было. Вылет из «Толмачево» запланирован через 18 часов. В настоящий момент остальные члены экипажа отдыхают.
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