«Их вообще кормят?»: сибиряков возмутили облезлый лев и дрожащие обезьяны из передвижного зоопарка в Новосибирской области

Звери живут в маленьких клетках. Фото: предоставлено героем публикации.

Жителей небольшого городка в 200 километрах от Новосибирска возмутил передвижной зоопарк. Местные рьяно обсуждают состояние животных из зверинца. «Тигр, наверное, скоро умрет. Его перекосило на один бок», — пишут посетители. «Комсомолка» поговорила с жителями города Куйбышева и узнала, в каких условиях содержатся дикие животные.

«ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЕ КЛЕТКИ»

О передвижном зоопарке Милана Митченко узнала от жителей Куйбышева. Сибиряки рассказывали страшные вещи, мол, животные постоянно воют, от клеток неприятно пахнет. Такое ощущение, что за питомцами никто не ухаживает.

Передвижной зоопарк находится в Куйбышеве несколько месяцев. Фото: предоставлено героем публикации.

— Я решила сама сходить и посмотреть, действительно ли все так страшно, как описывают местные. Мягко говоря, я была в шоке от условий, в которых содержатся дикие звери. Невооруженным глазом видно, что у них очень маленькие клетки. К примеру, канадские волки не могут даже побегать в своем вольере, — рассказала КП-Новосибирск Милана, местная активистка.

По словам сибирячки, звери были очень пассивны. Они даже не реагировали на посетителей зоопарка, которые пришли посмотреть на них.

Тигр постоянно спит. Фото: предоставлено героем публикации.

— В одной из клеток сидят обезьяны. Вид у них, конечно, нездоровый. Одну из них сильно трясло, а вторая грызла засохшую цедру апельсина. Еды в вольерах я не увидела. Их вообще кормят? — задается вопросом женщина. — Нет претензий по поводу медведей. Они были самые здоровые, на первый взгляд, очень упитанные.

«НУЖНО ПИСАТЬ В ПРОКУРАТУРУ»

Милана сделала пару кадров, сняла видео и выложила пост в социальных сетях. А пока ждала откликов от таких же неравнодушных граждан, как она, решила выяснить, откуда передвижной зоопарк приехал.

Волкам нужно больше места. Фото: предоставлено героем публикации.

— Как оказалось, два года назад этих животных показывали в других городах — Купино, Карасуке и Барабинске. В последнем им даже помощь собирали в виде фруктов и овощей, потому что из-за пандемии учреждению пришлось закрыться, — говорит Милана.

На кадрах, которые опубликовала сибирячка, зрелище не для слабонервных. Видно, что многие животные вынуждены делить всего нескольких квадратных метров, дикие кошки просто лежат и даже не хотят шевелиться, а грива у льва — слишком редкая.

Дикие животные очень пассивные. Фото: предоставлено героем публикации.

— Я сейчас ищу инициативную группу, которая готова будет написать заявление в прокуратуру, чтобы животных изъяли из зоопарка и отвезли в реабилитационные центры. Им срочно требуется осмотр ветеринара, — уверена сибирячка.

Комментарий зверинца

«ВО ВСЕМ ВИНОВАТА ПАНДЕМИЯ!»

КП-Новосибирск не удалось дозвониться до хозяина передвижного зоопарка. Однако один из работников ответил Милане в социальных сетях:

— Ни на одного зверя здесь руку никто не поднимает. Пока из-за пандемии мы полтора года без работы и дохода содержали этих животных, ни у кого из вас вопросов не было, никто не интересовался, что они едят и здоровы ли. Не успели мы выйти на работу — появились претензии. Мы их всех сами вырастили и выкормили. Животных никто здесь не обижает.

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