Последние новости Новосибирска на 20 апреля 2021 года: конвоир застрелил наркоторговца, сегодня хоронят утонувшего 6-летнего мальчика из Оби

Артема (слева на фото) застрелили, когда он взял в заложники женщину-конвоира. Фото: соцсети/предоставлено родителями ребенка.
Последние новости Новосибирска на 20 апреля 2021 года: мы собрали самые важные события в один материал.
КОНВОИР ЗАСТРЕЛИЛ ЗАКЛЮЧЕННОГО, КОТОРЫЙ ВЗЯЛ В ЗАЛОЖНИКИ ЖЕНЩИНУ-ПОЛИЦЕЙСКОГО
Стрельба возле здания Центрального районного суда стала самой обсуждаемой темой в Новосибирске. 35-летнего подследственного Артем У. привезли в суд, чтобы продлить ему меру пресечения. Мужчину обвиняли в сбыте наркотиков организованной группой, ему грозило минимум 10 лет колонии. Обвиняемый, который уже год сидел в СИЗО, решил сбежать, воспользовавшись судебным заседанием. Он взял в заложники женщину-конвоира, приставил к ее горлу заточку. Напарнику женщины ничего не оставалось, как открыть огонь.
ПОХОРОНЫ УТОНУВШЕГО МАЛЬЧИКА
20 апреля Новосибирская область прощается с 6-летним Максимом из Оби, который утонул в реке. Спасатели, водолазы и местные жители несколько дней искали ребенка. Мальчик оказался в воде случайно: потянулся за мячом и соскользнул в разлившуюся от паводка речку. Сейчас родители Максима тяжело переживают утрату сына. Сами похороны оплатила администрация города Обь.
В НОВОСИБИРСКЕ ЭКСТРЕННО ПРИЗЕМЛИЛСЯ САМОЛЕТ «ПАРИЖ-ТОКИО»
В понедельник в новосибирском аэропорту «Толмачево» экстренно приземлился трансконтинентальный самолетr, летевший маршрутом Париж-Токио. Борт совершил посадку из-за того, что капитану воздушного судна стало плохо. Предварительный диагноз — транзиторная ишемическая атака, до сих пор он находится в российской больнице.
СОТРУДНИКИ МЧС, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПАРАДЕ, ПОСТАВИЛИ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА
В Новосибирске сотрудники МЧС, которые будут участвовать в параде, вакцинировались от ковида. Всего на сегодняшний день прививку поставили около 400 специалистов ведомства.
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