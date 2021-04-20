Последние новости Новосибирска на 20 апреля 2021 года: конвоир застрелил наркоторговца, сегодня хоронят утонувшего 6-летнего мальчика из Оби

Артема (слева на фото) застрелили, когда он взял в заложники женщину-конвоира. Фото: соцсети/предоставлено родителями ребенка.

Последние новости Новосибирска на 20 апреля 2021 года: мы собрали самые важные события в один материал.

КОНВОИР ЗАСТРЕЛИЛ ЗАКЛЮЧЕННОГО, КОТОРЫЙ ВЗЯЛ В ЗАЛОЖНИКИ ЖЕНЩИНУ-ПОЛИЦЕЙСКОГО

Стрельба возле здания Центрального районного суда стала самой обсуждаемой темой в Новосибирске. 35-летнего подследственного Артем У. привезли в суд, чтобы продлить ему меру пресечения. Мужчину обвиняли в сбыте наркотиков организованной группой, ему грозило минимум 10 лет колонии. Обвиняемый, который уже год сидел в СИЗО, решил сбежать, воспользовавшись судебным заседанием. Он взял в заложники женщину-конвоира, приставил к ее горлу заточку. Напарнику женщины ничего не оставалось, как открыть огонь.

ПОХОРОНЫ УТОНУВШЕГО МАЛЬЧИКА

20 апреля Новосибирская область прощается с 6-летним Максимом из Оби, который утонул в реке. Спасатели, водолазы и местные жители несколько дней искали ребенка. Мальчик оказался в воде случайно: потянулся за мячом и соскользнул в разлившуюся от паводка речку. Сейчас родители Максима тяжело переживают утрату сына. Сами похороны оплатила администрация города Обь.

В НОВОСИБИРСКЕ ЭКСТРЕННО ПРИЗЕМЛИЛСЯ САМОЛЕТ «ПАРИЖ-ТОКИО»

В понедельник в новосибирском аэропорту «Толмачево» экстренно приземлился трансконтинентальный самолетr, летевший маршрутом Париж-Токио. Борт совершил посадку из-за того, что капитану воздушного судна стало плохо. Предварительный диагноз — транзиторная ишемическая атака, до сих пор он находится в российской больнице.

СОТРУДНИКИ МЧС, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПАРАДЕ, ПОСТАВИЛИ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА

В Новосибирске сотрудники МЧС, которые будут участвовать в параде, вакцинировались от ковида. Всего на сегодняшний день прививку поставили около 400 специалистов ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сидел за наркотики, был весь в долгах: что известно об убитом у Центрального суда в Новосибирске заключенном

Он взял в заложники женщину-полицейского, попытался сбежать, но был застрелен (подробности)

«Обещал вернуться в семью, но я ему не верила»: бывшая жена убитого у новосибирского суда беглеца-арестанта рассказала о нем

Жизнь 35-летнего многодетного отца круто изменилась после развода. Он уехал в другой город и попытался найти легкие деньги через наркоторговлю (подробности)

«От нас скорая не уезжает»: мама пропавшего в Оби шестилетнего мальчика рассказала, как семья переживает трагедию

Тело ребенка у берега разлившейся речки Власихи обнаружили волонтеры. Родители готовятся к похоронам (подробности)

Летевший из Парижа в Токио самолет экстренно сел в Новосибирске: стало плохо командиру экипажа

Летчика доставили в реанимацию новосибирской больницы. По предварительным данным, у него — инсульт (подробности)

Врачи рассказали о состоянии командира японского самолета, который экстренно сел в Новосибирске

На момент госпитализации мужчина был в сознании (подробности)

Сотрудники МЧС, участвующие в параде Победы, поставили прививку от коронавируса

Всего на сегодняшний день вакцинировались уже около 400 специалистов ведомства (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.