«Обещал вернуться в семью, но я ему не верила»: бывшая жена убитого у новосибирского суда беглеца-арестанта рассказала о нем

Артем ушел из семьи год назад. Фото: соцсети.

Утреннее ЧП, случившееся у здания Центрального районного суда Новосибирска, стало темой номер один в регионе. Но несмотря на то, что о происшествии пишут и показывают все СМИ, родственникам погибшего Артема У. никто не спешил сообщать трагическую новость. Нам удалось связаться с супругой арестованного, которая, к сожалению, узнала о смерти мужа от корреспондента КП-Новосибирск.

«ГОД В РАЗВОДЕ»

36-летняя Ирина У. живет в небольшом городке под Новосибирском. По словам женщины, с Артемом они развелись год назад, он уехал в областной центр и с семьей практически не общался.

— У него руки золотые. Он строительством занимался, плотничал. Особо не пил, так иногда выпивал. У нас трое маленьких детей, все сыновья. Но после развода он уехал в город и никак не помогал нам, — говорит Ирина.

У погибшего сибиряка трое сыновей. Фото: соцсети.

Женщина признается, что узнала об аресте Артема от его адвоката в мае прошлого года. Он сообщил бывшей супруге, что мужа подозревают в распространении наркотиков. Передачки в СИЗО не собирала, да и навещать не планировала. Хотя сам Артем хотел вернуться в семью.

— Я сомневаюсь, что он сам был наркоманом. Скорее всего хотел заработать. Еще до задержания он говорил мне, что планирует вернуться обратно в семью, но я ему не верила. Отцом он был неплохим, ну а у нас с ним не сложились отношения, — рассказала КП-Новосибирск бывшая жена.

Ирина не верила, что муж вернется домой. Фото: соцсети.

СТАЛ ПРЕСТУПНИКОМ ИЗ-ЗА ДОЛГОВ

Сибирячка подозревает, что на криминальный путь Артема толкнули большие долги по кредитам. В базе судебных приставов мы нашли информацию, что у мужчины сумма задолженности составляет более 400 тысяч рублей.

— Я не знаю, на что он брал эти деньги. Это не для семейных нужд. Алименты тоже не платил, — вздыхает Ирина.

Известно, что Артем переехал в Новосибирск, потому что тут уже жили его родственники — брат и сестра, но с ними он тоже не очень часто общался. Снимал квартиру самостоятельно, вел закрытый образ жизни.

Как выяснилось, сибиряк стал затворником не случайно. По данным следствия, мужчина вместе с тремя подельниками занимался наркобизнесом.

На месте ЧП сейчас работают следователи и криминалисты. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Подозреваемые в мессенджере Телеграм создали учетную запись под названием «Отдел Кадров» и осуществляли незаконный сбыт наркотических средств на территории Новосибирской области и Красноярского края в крупном и особо крупном размерах, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

В мае 2020 года Артема задержали, 19 апреля 2021 года его привезли в Центральный районный суд для продления стражи. Он попытался взять в заложники женщину-конвоира и сбежать, но был застрелен ее напарником из полиции.

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