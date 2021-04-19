В Новосибирске полицейские застрелили перед судом 34-летнего задержанного: одного из конвойных он взял в заложники

ЧП случилось во дворе Центрального районного суда. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Днем в понедельник, 19 апреля, во дворе Центрального районного суда Новосибирска полицейские застрелили 34-летнего арестанта. Мужчина пытался сбежать из-под стражи, угрожая конвойным. Одного из полицейских он взял в заложники, тогда его напарник открыл огонь из табельного оружия.

Конвойный выстрелил в задержанного, чтобы не дать ему сбежать. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Известно, что сибиряка задержали по статье 228.1 — за сбыт наркотиков. Его доставили в суд для решения вопроса по мере пресечения. То есть он уже отсидел как минимум два месяца в СИЗО, а сегодня ему должны были продлить арест.- На место вызвали «скорую помощь», но врачи не успели спасти раненого, - сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Мужчина скончался до приезда медиков. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Тело убитого задержанного до сих пор находится возле суда со стороны парковки для служебных машин. Прямо сейчас место происшествия осматривают следователи.— При разгрузке конвойного автомобиля обвиняемый, удерживая сотрудника конвоя, угрожал применением насилия, требовал отпустить его. Один из сотрудников конвоя применил табельное оружие. После чего была вызвана бригада скорой помощи. Однако обвиняемый скончался на месте, — прокомментировали КП-Новосибирск в Центральном районном суде Новосибирска.

В полиции назначили проведение служебной проверки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Начальник ГУ МВД по Новосибирской области уже распорядился начальник провести служебную проверку по факту убийства задержанного. Мы выясняем дальнейшие подробности.

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