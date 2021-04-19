Стали известны подробности побега задержанного и его убийства в Центральном районном суде Новосибирска

Стали известны подробности об убийстве задержанного в суде Новосибирска. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 19 апреля, в Центральном районном суде Новосибирска застрелили задержанного. В пресс-службе госоргана рассказали подробности происшествия.

— При разгрузке конвойного автомобиля обвиняемый, которого доставили в суд для решения вопроса по мере пресечения, напал на сотрудника конвоя. Он удерживал конвойного и, угрожая применением насилия, требовал, чтобы его отпустили из-под стражи, — прокомментировали случившееся в суде.

В связи с чем один из сотрудников конвоя вынужден был выстрелить в обвиняемого. После этого пострадавшему вызвали «скорую помощь», однако от полученного ранения он скончался на месте ЧП.

Ранее сообщалось, что по факту случившегося начальник ГУ МВД России по Новосибирской области назначил проведение служебной проверки.

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