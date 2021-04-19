В Новосибирске полицейские застрелили задержанного, который пытался убежать из суда

Полицейские выстрелили в задержанного, который пытался сбежать из-под стражи. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В понедельник, 19 апреля, полицейские выстрелили в задержанного, который пытался убежать из-под стражи в здании Центрального районного суда Новосибирска. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Задержанный по части 4 статьи 228.1 УК РФ попытался совершить побег из-под стражи. Полицейским-конвойным с целью предотвращения этого было принято решение открыть огонь из табельного оружия. От полученного ранения задержанный 1986 года рождения скончался в карете скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту случившегося начальник ГУ МВД России по Новосибирской области назначил проведение служебной проверки.

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