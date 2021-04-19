Убитый полицейским конвоем задержанный в Новосибирске был членом крупной наркобанды «Отдел кадров»

Арестант пытался сбежать от конвоиров. Фото: Алена Мартынова/соцсети
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Застреленный сегодня утром, 19 апреля, при попытке бегства в Центральном районном суде преступник уже почти год находился в СИЗО.
Мужчина был задержан в мае 2020 года, как участник преступной группы, занимающейся сбытом наркотиков в крупном объеме. В банде было четыре человека.
— Подозреваемые через Интернет в мессенджере Телеграм создали учетную запись под названием «Отдел Кадров» и осуществляли незаконный сбыт наркотических средств на территории Новосибирской области и Красноярского края в крупном и особо крупном размерах, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.
В августе прошлого года у одного из участников группы в красноярской квартире был обнаружен целый склад наркотиков, предназначенных для сбыта. Всего по громкому делу было задержано несколько человек, в том числе житель Новосибирска Артем У.
На месте ЧП работают эксперты.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Погибший Артем, как выяснилось, проживал один в Новосибирске, а семья в одном из городков области. Мужчина кроме наркобизнеса занимался подсобными работами: строительством, ремонтом, сборкой мебели, был немного плотником.
От полученного ранения мужчина скончался.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Сегодня в Центральном районном суде сибиряку должны были продлить арест. Но он предпринял попытку побега, напав на женщину-конворира.
— Находясь в кузове служебной автомашины УМВД России по городу Новосибирску, припаркованной к служебному входу суда, мужчина напал на женщину-полицейского, повалил ее на пол, приставил к шее металлический прут и стал высказывать угрозы убийством, - заявили КП-Новосибирск в СКР по Новосибирской области.
Напарник женщины-конвоира в ответ выстелил. По данному факту сейчас в полиции идет внутренняя проверка, но, скорее всего, сотрудники действовали согласно протоколу.
В то же время следователи уже возбудили уголовное дело на погибшего.
- Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего следственно-арестованного в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), — прокомментировала старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
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