«Приставил к шее женщины-полицейской металлический прут»: в СК рассказали, из-за чего конвойные застрелили задержанного

Арестант напал на женщину-полицейскую, угрожая ей убийством. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В следственном комитете Новосибирской области рассказали, из-за чего полицейские застрелили 35-летнего арестанта, которого конвоировали в Центральный районный суд Новосибирска.

— По версии следствия, утром 19 апреля следственно-арестованного конвоировали в суд для участия в судебном заседании при рассмотрении вопроса о продлении ему срока содержания под стражей. Находясь в кузове служебной машины УМВД России по городу Новосибирску, припаркованной к служебному входу суда, задержанный напал на полицейскую, повалил ее на пол, приставил к шее металлический прут и стал высказывать угрозы убийством. Однако злоумышленник не смог довести свой преступный умысел до конца из-за вмешательства других сотрудников полиции, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Сейчас проводится расследование, устанавливаются все подлежащие доказыванию обстоятельства.

Напомним, задержанный сибиряк пытался сбежать из-под стражи перед судом. Полицейские, чтобы остановить его, выстрелили в мужчину из табельного оружия. Обвиняемый скончался на месте до приезда "скорой помощи". В ГУ МВД по Новосибирской области распорядились провести служебную проверку по факту убийства задержанного.

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