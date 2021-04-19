«От нас скорая не уезжает»: мама погибшего в Оби шестилетнего мальчика рассказала, как семья переживает трагедию

Спасатели и волонтеры нашли тело ребенка в реке 18 апреля. Фото: Предоставлено местными жителями

Произошедшая в городе Оби трагедия с шестилетним Максимом Федоровым навсегда разделила жизнь многодетной семьи на до и после. Ребенка, упавшего в разлившуюся от паводка небольшую речушку Власиху, искали четыре дня. Полиция, следователи, водолазы и волонтеры изучили опасный котлован вдоль и поперек. Тело малыша нашли только в воскресенье. К этому времени мать мальчика морально уже была готова к самым страшным новостям. Где и когда похоронят погибшего Максима, КП-Новосибирск рассказала Олеся Федорова.

«БАБУШКА ЧУВСТВОВАЛА, ГДЕ ОН»

Все эти долгие дни, пока шли поиски шестилетнего Максима, превратились для семьи Федоровых в настоящий кошмар. Уже в пятницу в дом семьи начали съезжаться родственники из разных регионов, выражать соболезнования и морально поддерживать безутешных родителей. Все это время спасатели и волонтеры исследовали речку и ее окрестности, чтобы найти тело ребенка. Многие считали, что сильным течением малыша могло унести далеко за пределы пригорода и похороны случатся еще не скоро.

Максима забирают из роддома. Фото: Семейный архив.

- Моя мама, бабушка Максима, с которой он всегда был очень близок, практически в первый день указала на то место, где его в итоге и нашли. Она чувствовала, что он в этих кустах запутался, но никто ее не слушал, искали совсем в другой стороне, - глотая слезы, рассказывает мама ребенка Олеся Федорова.

Женщина признается, что в воскресенье, 18 апреля, с утра ощущала какую-то тревогу. По ее телу буквально бегали мурашки от предчувствия плохих известий. В районе обеда семье сообщили, что ребенок найден, и позвали на опознание.

ПРИЧИНА СМЕРТИ

Словно в каком-то тумане Олеся с мужем, собрав последние силы и волю, взглянули на своего сына, выловленного из реки.

- У него на теле нет никаких травм. Только личико было очень грязное, - плачет мать.

Судебно-медицинские эксперты, по словам родственников, в заключении о смерти написали, что мальчик погиб от асфиксии.

- Я так понимаю, что он упал, сразу захлебнул много воды, потерял сознание… - говорит Олеся.

Женщина даже не хочет думать, насколько мучительной была смерть ее ребенка.

Тело мальчика искали несколько дней. Фото: предоставлено местными жителями.

- Я пью какие-то таблетки, что дали врачи, уже несколько дней. У меня странное состояние. Мужу успокоительное ставят внутривенно, у него все руки уже синие от этих уколов… Старшим родственникам постоянно плохо. Скорая от нас практически не уезжает. Дежурят тут. Я боюсь представить, каким будет завтрашний день. Как нам все это пережить? - спрашивает сибирячка.

ПОХОРОНЫ

Все вопросы, связанные с организацией похорон и поминок, взяла на себя местная администрация.

Сначала гроб с ребенком привезут для прощания в Дом культуры «Крылья Сибири», а оттуда траурная процессия направится на Обское кладбище.

- Все это будет завтра. Планируется, что придет человек 150. Это близкие, прежде всего соседи, местные жители, коллеги с работы. Глава администрации сказал, чтобы мы ни о чем не беспокоились, они оплатят ритуальные услуги и поминки. Никаких денег нам никто не давал, хотя об этом и пишут в местных чатах. Да и не нужны нам деньги, - говорит мать.

Сейчас семья полностью поглощена трауром. Претензии, обиды, недоработки властей пока отошли на второй план. Но Олеся не намерена оставлять бездействие властей только на их совести. Женщина с юристом уже подготовила в суд необходимые документы. А местные жители опубликовали в социальных сетях открытое письмо, в котором просят мэра города Павла Буковинина и его заместителей покинуть свои посты.

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