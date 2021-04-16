Глава Оби заявил, что несет ответственность за пропавшего 6-летнего мальчика у реки Власиха

Глава Оби прокомментировал исчезновение 6-летнего ребенка у реки. Фото: Павел Буковинин/"Вконтакте".

Мэр города Обь Павел Буковинин прокомментировал исчезновение 6-летнего Максима Федорова. Напомним, мальчик пропал накануне вечером, 15 апреля, у реки Власиха. В настоящий момент поиски ребенка продолжаются: к ним подключили водолазов, которые исследуют дно реки. На месте работают медики, полиция, сотрудники МЧС и представители администрации. По словам главы города, в первую очередь ответственность за ЧП лежит на нем.

— Я считаю, что глава несет ответственность за все, что происходит в городе. Для меня не важно, что стало причиной трагедии. На текущий момент для поиска мальчика задействованы все возможные ресурсы: экстренные службы, водолазы, правоохранительные органы. Работают волонтеры Поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск». С родителями мальчика я нахожусь в прямом контакте со вчерашнего вечера. Поиски Максима продолжаются и все мы надеемся, что его найдут живым, — написал на своей официальной странице во «Вконтакте» Павел Буковинин.

При этом мама пропавшего ребенка, Олеся Федорова, отчаялась — она уверена, что мальчик утонул. Она винит в случившемся властей, и намерена призвать их к ответственности за трагедию. Женщина подчеркнула, что ранее обращалась к чиновникам с просьбой установить ограждение на месте разлившейся речки. У нее было предчувствие, что водоем представляет опасность для детей. Власти услышали ее просьбу, но только сегодня, уже после того, как исчез ее сын.

Напомним, проверку по факту происшествия проводят прокуратура и Следственный комитет Новосибирской области.

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