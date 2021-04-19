Жители Оби просят мэра уйти в отставку после гибели в реке 6-летнего мальчика

Жители Оби требуют мэра уйти в отставку после гибели в реке ребенка. Фото: "Город Обь Онлайн".

На днях город Обь всколыхнула ужасная новость — у реки Власиха пропал 6-летний Максим Федоров. Инцидент случился вечером в четверг, 15 апреля. На поиски ребенка были ориентированы все экстренные службы, однако они не приносили результата. Накануне, 18 апреля, Максима нашли: его тело обнаружили в ходе повторного изучения реки на расстоянии 70 метров от места, где в последний раз видели мальчика. После трагедии жители Оби потребовали мэра города, Павла Буковинина, подать в отставку.

— 15 апреля 2021 года случилась трагедия — на улице Станционной утонул шестилетний Максим Федоров. В этом месте ежегодно разливается река Власиха, но заведомо опасное место не было огорожено, — говорится в письме горожан, опубликованном в паблике «Город Обь Онлайн».

По мнению жителей, Обь является непригодным местом для проживания. Они отметили, что в последние месяцы из-за халатности чиновников в городе произошло несколько происшествий. Среди них — случай, когда в местном водоеме чуть не утонула второклассница, которую спасла подруга. Опасное озеро также не было огорожено.

Ранее Павел Буковинин заявлял, что на нем лежит ответственность за случившееся с Максимом Федоровым. В связи с чем жители Оби попросили мэра досрочно сложить с себя полномочия и покинуть пост главы города. Они также потребовали уволиться всех его заместителей.

В самой администрации КП-Новосибирск заявили, что прокомментируют ситуацию позже. В течение сегодняшнего дня представители ведомства предоставят официальный ответ на требование местных жителей.

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