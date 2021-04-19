Сидел за наркотики, был весь в долгах: что известно о убитом у Центрального суда в Новосибирске заключенном

19 апреля Артему должны были продлить арест. Фото: Алена МАРТЫНОВА/соцсети

Утром 19 апреля возле здания Центрального районного суда Новосибирск был застрелен 35-летний подследственный Артем У. Сибиряка привезли в суд, что продлить меру пресечения. Артем почти год сидел в СИЗО, был пойман в мае 2020 года на сбыте наркотиков.

Сегодня его доставили в суд, чтобы продлить арест. Но подследственный попытался сбежать. Когда автозак подъехал к суду, Артем напал на женщину-конвоира, повалил на пол и приставил к ее шее металлический прут. Напарнику женщины-конвоиру ничего не оставалось, как стрелять на поражение.

ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ УБИТОМ?

Артем вместе с женой и тремя детьми жил в городе Тогучин. Он работал столяром, изготавливал из дерева столы, стулья и прочую утварь под заказ.

Арестованного застрелил конвоир при попытке к бегству. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Год назад мужчина развелся и уехал в Новосибирск на заработки. Он встал на биржу труда, казалось, что ищет работу. К тому же деньги нужны были. Судя по сайту судебных приставов, у Артема было долгов по кредитам больше 400 тысяч рублей. И в итоге мужчина нашел способ, капк добыть «легких денег» — начал торговать наркотиками.

— Их было 4 человека. Подозреваемые через мессенджер Телеграм создали учетную запись под названием «Отдел Кадров» и осуществляли незаконный сбыт наркотических средств на территории Новосибирской области и Красноярского края в крупном и особо крупном размерах, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Автозаг стоял припаркованный за судом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Силовики взяли наркодилеров в мае прошлого года. Тогда у одного из подельников Артема на красноярской квартире обнаружили целый склад наркотиков.

— Я узнал, что брат занимается наркоторговлей только от следователей. Они мне позвонили, сказали, чтобы я ему передачку собрал: вещи, мыльные принадлежности. Я даже про кредиты ничего не знал. Об этом стало известно, когда мне из банков звонить начали и искать Артема, — рассказал КП-Новосибирск Максим, родной брат погибшего.

Известно, что мужчина хотел вернуться в Тогучин и в семью, где у него было трое детей. Хотя его бывшая жена не собиралась принимать супруга обратно. О том, что он готовит побег из-под стражи, родные не знали.

По факту стрельбы в арестанта в ГУ МВД по Новосибирской области проводят служебную проверку. Скорее всего, полицейские действовали верно, открыв огонь.

Сейчас этим делом также занимаются следователи. Они возбудили уголовное дело именно против погибшего по статье 317 УК РФ — «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убитый полицейским конвоем задержанный в Новосибирске был членом крупной наркобанды «Отдел кадров»

35-летнего Артема У. поймали еще в мае прошлого года. Сегодня его привезли в Центральный районный суд, чтобы продлить арест (подробности)

В Новосибирске полицейские застрелили перед судом 34-летнего задержанного: одного из конвойных он взял в заложники

34-летний парень, которого обвиняли в торговле наркотиками, попытался сбежать из-под ареста, его остановили выстрелом (подробности)

Появилось видео с места, где конвой застрелил арестанта в Новосибирске

Тело погибшего до сих пор лежит возле здания суда (подробности)

Появились первые фотографии с Центрального районного суда Новосибирска, где застрелили задержанного

Напомним, убитый напал на конвойного и угрожал ему (подробности)

Стали известны подробности побега задержанного и его убийства в Центральном районном суде Новосибирска

Погибший угрожал конвойному, требуя отпустить его (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.