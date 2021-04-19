Появилось видео с места, где конвой застрелил арестанта в Новосибирске

Появилось видео с места, где застрелили арестанта в Новосибирске. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Появилось видео с места ЧП, которое случилось утром, 19 апреля, рядом с Центральным районным судом в Новосибирске. Здесь, 34-летний обвиняемый, пытаясь сбежать из-под стражи, взял в заложники полицейского. Из-за этого один из сотрудников конвойной службы застрелил злоумышленника. Тот скончался на месте от полученного ранения.

— Инцидент произошел при разгрузке конвойного автомобиля. В тот момент обвиняемый, удерживая сотрудника конвоя, угрожал применением насилия, требовал отпустить его. Один из сотрудников конвоя применил табельное оружие. После чего была вызвана бригада скорой помощи. Однако обвиняемый скончался на месте, — сообщили КП-Новосибирск в Центральном районном суде Новосибирска.

Судя по кадрам с места ЧП, тело застреленного беглеца по-прежнему лежит на земле у служебного входа в суд. На месте происшествия работают следователи и судмедэксперты.

Ранее сообщалось, что начальник ГУ МВД по Новосибирской области уже распорядился начальник провести служебную проверку по факту убийства задержанного. Мы выясняем дальнейшие подробности.

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