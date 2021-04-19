Появились первые фотографии с Центрального районного суда Новосибирска, где застрелили задержанного

Рядом с Центральным судом в Новосибирске застрелили задержанного.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В понедельник, 19 апреля, во дворе Центрального районного суда Новосибирска застрелили обвиняемого. Напомним, при разгрузке конвойного автомобиля 34-летний мужчина напал на полицейского. Он угрожал ему насилием и требовал, чтобы его освободили из-под стражи.
После случившегося один из конвойных вынужден был выстрелить в обвиняемого. Пострадавшему вызвали «скорую помощь», однако 34-летний мужчина скончался на месте происшествия от полученного ранения.
Обвиняемый перед смертью взял в заложники сотрудника конвоя.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
На кадрах, которые сделал корреспондент КП-Новосибирск видно, что тело убитого лежит рядом с конвойным автомобилем. На место приехала служба судебно-медицинской экспертизы.
Тело погибшего лежит под конвойным автомобилем.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
На месте ЧП работают следователи и суд-мед эксперты.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Начальник ГУ МВД по Новосибирской области уже распорядился провести служебную проверку по факту убийства задержанного. Мы выясняем дальнейшие подробности.
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