Появились первые фотографии с Центрального районного суда Новосибирска, где застрелили задержанного

Рядом с Центральным судом в Новосибирске застрелили задержанного. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В понедельник, 19 апреля, во дворе Центрального районного суда Новосибирска застрелили обвиняемого. Напомним, при разгрузке конвойного автомобиля 34-летний мужчина напал на полицейского. Он угрожал ему насилием и требовал, чтобы его освободили из-под стражи.

После случившегося один из конвойных вынужден был выстрелить в обвиняемого. Пострадавшему вызвали «скорую помощь», однако 34-летний мужчина скончался на месте происшествия от полученного ранения.

Обвиняемый перед смертью взял в заложники сотрудника конвоя. Фото: Алена МАРТЫНОВА

На кадрах, которые сделал корреспондент КП-Новосибирск видно, что тело убитого лежит рядом с конвойным автомобилем. На место приехала служба судебно-медицинской экспертизы.

Тело погибшего лежит под конвойным автомобилем. Фото: Алена МАРТЫНОВА

На месте ЧП работают следователи и суд-мед эксперты. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Начальник ГУ МВД по Новосибирской области уже распорядился провести служебную проверку по факту убийства задержанного. Мы выясняем дальнейшие подробности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске полицейские застрелили задержанного, который пытался убежать из суда

Мужчина скончался в карете скорой помощи (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber