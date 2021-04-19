Сотрудники МЧС, участвующие в параде Победы, поставили прививку от коронавируса

В Новосибирске сотрудники МЧС, который будут участвовать в параде, вакцинировались от ковида. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

В Новосибирске сотрудники МЧС, который будут участвовать в параде, вакцинировались от ковида. Всего на сегодняшний день прививку себе уже поставили около 400 специалистов ведомства. Из них торжественным маршем в парадной коробке в День Победы пройдут 97 человек.

— По своему роду деятельности сотрудники МЧС России непосредственно контактируют с гражданами как в ходе выезда на различные ЧП, так и при проведении профилактических мероприятий. Поэтому каждый сотрудник ведомства должен быть уверен в собственном здоровье, — отметил заместитель начальника пресс-службы областного ГУ МЧС лейтенант внутренней службы Артем Щербаков.

Вакцинируются сотрудники МЧС препаратом «Спутник V». При попадании в организм человека, вакцина вызывает иммунный ответ, который заключается в выработке достаточного количества специфических антител и формировании стойкого иммунитета к инфекции COVID-19. После процедуры выдается прививочный сертификат.

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