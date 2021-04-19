Последние новости Новосибирска на 19 апреля 2021 года: найдено тело 6-летнего мальчика из Оби, в Толмачево экстренно сел самолет

Ребенка нашли в 70 метраз от того места, где видели последний раз. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ/предоставлено родителями ребенка.

«Комсомолка» собрала последние новости Новосибирска на 19 апреля 2021 года в один материал. Читайте, и будьте в курсе последних событий.

В ГОРОДЕ ОБЬ НАШЛИ ТЕЛО УТОНУВШЕГО МАЛЬЧИКА

18 апреля удалось обнаружить тело 6-летнего ребенка, который пропал 15 апреля. Тело отнесло на 70 метров от места, где последний раз видели Максима. Напомним, что ребенок гулял недалеко от речки вместе с друзьями. Мальчик уронил в воду мячик и хотел его достать. Нога соскользнула, и ребенок упал в реку. С воскресенья местные жители приносят к месту трагедии цветы и игрушки.

В «ТОЛМАЧЕВО» ЭКСТРЕННО СЕЛ САМОЛЕТ РЕЙСОМ «МОСКВА-УЛАН-УДЭ»

В Новосибирском аэропорту приземлился самолет, который летел из Москвы в Улан-Удэ. Экстренную посадку воздушному судну пришлось совершить, потому что одной из пассажирок стало плохо. Первую помощь ей оказали врачи, среди которых была министр здравоохранения Республики Бурятия. Они рассказала «Комсомолке», что произошло с пенсионеркой на борту.

КИРОВЧАНИН ИЩЕТ СВОИХ БРАТА И СЕСТРУ В НОВОСИБИРСКЕ

29-летний Алексей Вержиковский ищет сводных брата и сестру из Новосибирска. Пост об этом в социальных сетях выложила его жена Елена. Она хочет помочь супругу найти родственников, только информации о них слишком мало. Подробности истории выяснял корреспондент КП-Новосибирск.

ДЕВУШКА ИЗ НОВОСИБИРСКА СТАЛА МИСС ШЕРЕГЕШ — 2021

Жительница Новосибирска Светлана Сарычева стала «Мисс Шерегеш — 2021» на фестивале GrelkaFest. Конкурс красоты проходил на горнолыжном курорте Шерегеш. Сибирячка работает менеджером по рекламе, а участие в подобных мероприятиях для нее приятное хобби. По итогам жюри вручили Светлане главный приз — звание «Мисс Шерегеш — 2021» и 50 тысяч рублей. Пока сибирячка не решила, куда потратит выигранную сумму.

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