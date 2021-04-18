«Детей у мамы забрал бывший муж»: кировчанин ищет кровных брата и сестру в Новосибирске

Алексей не видел брата и сестру по материнской линии 20 лет. Фото: предоставлено героями публикации

29-летний Алексей Вержиковский ищет сводных брата и сестру из Новосибирска. Пост об этом в социальных сетях выложила его жена Елена. Она хочет помочь супругу найти родственников, только информации о них слишком мало. Подробности истории выяснял корреспондент КП-Новосибирск.

Алексей родился в Кировской области и рос в большой семье вместе с мамой, папой и двумя братьями. Потом встретил Елену, они сыграли свадьбу, и в браке у них родились трое сыновей.

— По линии мужа у всех рождаются одни мальчики. Как-то раз мы разговаривали с его мамой и пошутили, что нужно бы и девочку родить. А свекровь возьми и обмолвись, что она в 1979 году родила дочку Свету, только она о ней ничего не знает, — рассказала КП-Новосибирк Елена, супруга Алексея.

Детей у сибирячки забрал бывший муж. Фото: предоставлено героями публикации

Как оказалось у женщины до рождения сыновей было еще два брака. В первом родился сын — Алексей, а во втором дочка Светлана. Только не сложились отношения со вторым мужем.

— Свекровь рассказала, что они сильно поругались, дело до развода дошло. В тот момент бывший муж и забрал у нее обоих детей. Она пыталась с ними наладить связь, но все без результатов. После чего она уехала в Киров, где вышла замуж третий раз и родила еще трех сыновей, — объясняет женщина. — Кстати, супруга моего в честь первого сына и назвали Алексеем.

Алексей-младший теперь хочет найти старшего брата и сестру. Вместе с женой они выложили посты в социальных сетях, написали на разные телевизионные передачи.

— Мы нашли сводного брата через сайт судебный приставов. У него там был штраф оплаченный. Мы попытались через приставов выяснить данные, чтобы как-то выйти на контакт, но все так же безуспешно, — говорит Елена.

У Елены и Алексея 5 детей. Фото: предоставлено героями публикации

Супруги не отчаиваются и продолжают искать родственников, которых не видели больше 20 лет.

Уважаемые читатели, если вам что-то известно про Зотова Алексея Сергеевича 1975 года рождения и Надеждину Светлану Юрьевну 1979 года рождения, которые проживают в Новосибирске, просим сообщить в редакцию по номеру — 8-923-145-11-03 (WhatsApp).

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