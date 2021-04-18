Девушка из Новосибирска стала Мисс Шерегеш — 2021

Одним из конкурсов было дефиле в купальниках. Фото: instagram.com/sarychulya/

Жительница Новосибирска Светлана Сарычева стала «Мисс Шерегеш — 2021» на фестивале GrelkaFest. Конкурс красоты проходил на горнолыжном курорте Шерегеш. Сибирячка работает менеджером по рекламе, а участие в подобных мероприятиях для нее приятное хобби.

— Я до 19 лет занималась спортивно-бальными танцами. Когда завершила свою карьеру, то поняла, что мне очень не хватает сцены и драйва, который я получала от выступлений. Решила попробовать себя в конкурсе красоты «Мисс Европа Плюс — 2018» и заняла там первое место. Потом выиграла в конкурсе «Мисс Новосибирск — 2019», — рассказала КП-Новосибирск Светлана Сарычева, победительница.

По словам девушки, конкурс проходил в несколько этапов. Жюри оценивали, как девушки спускаются в карнавальных костюмах со склона, проверял их интеллект и любовались творческими номерами конкурсанток.

В костюму у девушки использованы любимые цвета - фиолетовый и фуксия. Фото: instagram.com/sarychulya/

— Мой костюм напоминал о моем прошлом — спортивно-бальных танцах. На творческом конкурсе я так же продемонстрировала, как умею танцевать, — говорит девушка.

По итогам жюри вручили Светлане главный приз — звание «Мисс Шерегеш — 2021» и 50 тысяч рублей. Пока сибирячка не решила, куда потратит выигранную сумму.

Сибиряча получила корону и 50 тысяч рублей. Фото: instagram.com/sarychulya/

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