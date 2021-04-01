Последние новости Новосибирска на 1 апреля 2021 года: на полицейкого завели дело после убийства сибирячки в Бердске, двое парней избили новосибирца

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Фото: Олег ЗОЛОТО/скриншот из видео

Мы собрали последние новости Новосибирска на 1 апреля 2021 года в одной подборке: читайте наш материал и будьте в курсе самых важных событий.

СЛЕДОВАТЕЛИ ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НА ПОЛИЦЕЙСКОГО

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении бердского полицейского, во время дежурство которого мужчина убил свою жену в микрорайоне Северный. На него завели уголовное дело завели по статье 239 УК РФ — «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»: по версии следователей, полицейский вовремя не отправил наряд к ним домой после вызова соседей.

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОДРОБНОСТИ ДРАКИ В ЦЕНТРЕ НОВОСИБИРСКА

29 марта в центре города двое парней избили сибиряка. Инцидент попал на видео, и ролик разлетелся по социальным сетям. Сейчас пострадавший находится в коме, а в обстоятельствах случившегося разбирается полиция. КП-Новосибирск пообщалась с очевидцами произошедшего и матерью избитого 22-летнего парня. Однако версии сибиряков о том, кто стал зачинщиком конфликта, разнятся.

СТУДЕНТКА ПОПЫТАЛАСЬ ПОКОНЧИТЬ С СОБОЙ ПОСЛЕ ССОРЫ С ПАРНЕМ

17-летняя студентка колледжа попыталась покончить с собой после ссоры с парнем. Девушка была доставлена в местную больницу, где ей и оказали первую помощь. Как оказалось, она ранее стояла на учете за выпивку и курение в общественных местах.

СОБАКА ПОКУСАЛА ВТОРОКЛАССНИЦУ

В Новосибирске бродячая собака напала на 8-летнюю девочку. Инцидент случился утром 31 марта в Советском районе: второклассница шла на уроки, когда на пересечении улиц Энгельса и Березовской ее сбил с ног большой пес. Сейчас в этой истории разбирается Следственный комитет: правоохранителям предстоит выяснить, есть ли у собаки хозяин.

ПЕДАГОГ ПЫТАЕТСЯ ВЗЯТЬ ПОД ОПЕКУ 14-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА

В Новосибирске учительница уже год пытается оформить опеку над 14-летним школьником. От него добровольно отказались родители, назвав парнишку неуправляемым, и его отправили в центрдля детей-сирот. Узнав о желании педагога, в дело вмешался родной отец ребенка. Он стал слать учительнице угрозы, писать анонимки в отдел опеки и в школу, а также обвинять женщину в педофилии.

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