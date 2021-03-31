В Новосибирской области студентка попыталась покончить с собой после ссоры с парнем

Ребенка отвезли в больницу.
Фото: Александр ГЛУЗ
17-летняя ученица колледжа чуть не покончила с собой после ссоры с парнем. Инцидент произошел в селе Звинск в Новосибирской области.
— Девушка состоит на учете из-за того, что пила и курила в общественных местах, — сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах. — Ее доставили в больницу.
Напомним, что в Новосибирске 16-летний школьник пытался покончить с собой. Его обнаружили родители, когда парень был бес сознания. Они тут же вызвали скорую помощь и госпитализировали в больницу. врачи оценили его состояние, как тяжелое.
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