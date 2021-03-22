В Новосибирске 16-летний школьник пытался покончить с собой

Школьника госпитализировали в реанимацию. Фото: Никита МАНЬКО

В Советском районе Новосибирска в квартире дома на улице Печатников родители обнаружили своего 16-летнего сына без сознания. Врачи «скорой помощи» госпитализировали ребенка в больницу №34. Инцидент произошел поздно вечером 18 марта.

— Состояния мальчика медики оценивают как тяжелое. Сейчас он находится в реанимации, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, подросток пытался покончить с собой. Что стало причиной этого, выясняют правоохранительные органы.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в доме на улице Плахотного произошла трагедия. Там после ссоры с мамой свести счеты с жизнью пытался третьеклассник. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали врачи «скорой» в детскую клиническую больницу № 1.

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