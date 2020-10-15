В Новосибирске третьеклассник пытался покончить с собой после ссоры с мамой

Школьника госпитализировали в реанимацию. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске в доме на улице Плахотного произошла трагедия. Там после ссоры с мамой свести счеты с жизнью пытался третьеклассник. Это произошло ночью 12 октября.

— Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали врачи «скорой» в детскую клиническую больницу № 1. За его жизнь борются врачи. Известно, что сотового телефона, компьютера с выходом в интернет у него не было, — сообщил КП-Новосибирск источник.

Напомним, ранее КП-Новосибирск стало известно о том, что школьница покончила с собой на глазах у отца. Папа пытался спасти девочку, но не успел. Причиной трагедии стало то, что дочь-подросток пришла домой под утро. За это ее отругала мама, а отец запер в квартире. ЧП произошло в Октябрьском районе Новосибирска.

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