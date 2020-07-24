В Новосибирске школьница покончила с собой на глазах у отца: стали известны причины трагедии

24 Июль 2020 2020-07-24T07:27:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 24 июля, в одном из домов на улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска произошла трагедия. Там на глазах отца 16-летняя дочь покончила с собой.

— Девочка пришла домой в 5 утра, поругалась с матерью из-за этого, отец закрыл ее дома, ключи от квартиры забрал, сказал, чтобы сидела дома, вышел на улицу и стал ждать такси на работу. В это время увидел, как дочь пытается покончить с собой, побежал, чтобы спасти ее, но не успел, — рассказал источник.

В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали трагедию.

— На месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются, — рассказали КП-Новосибирск в ведомстве.

Известно, что девочка была единственным ребенком в семье.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU