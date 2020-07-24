2020-07-24T07:27:15+03:00
Происшествия

В Новосибирске школьница покончила с собой на глазах у отца: стали известны причины трагедии

Папа пытался спасти дочь, но не успел
Ульяна ДЖАНКОВА
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На месте трагедии работаю полицейские и сотрудники Следственного комитета.На месте трагедии работаю полицейские и сотрудники Следственного комитета.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В пятницу, 24 июля, в одном из домов на улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска произошла трагедия. Там на глазах отца 16-летняя дочь покончила с собой.

— Девочка пришла домой в 5 утра, поругалась с матерью из-за этого, отец закрыл ее дома, ключи от квартиры забрал, сказал, чтобы сидела дома, вышел на улицу и стал ждать такси на работу. В это время увидел, как дочь пытается покончить с собой, побежал, чтобы спасти ее, но не успел, — рассказал источник.

В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали трагедию.

— На месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются, — рассказали КП-Новосибирск в ведомстве.

Известно, что девочка была единственным ребенком в семье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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