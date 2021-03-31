Бердского полицейского, который не успел спасти сибирячку от мужа-тирана, обвинили в халатности

В первый раз полицию вызывали соседи супругов, слышавшие их ссору. Фото: соцсети

Появился новый поворот в страшной истории, произошедшей в Бердске. Напомним, 29 марта назад мужчина убил собственную жену. Полицию вызывали соседи супругов, слышавшие их ссору. Однако на вызов правоохранители прибыли спустя полчаса, уже после звонка самого мужчины, который признался в содеянном. На бердского полицейского, который в этот день принимал вызовы в дежурной части, следователи завели уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

— По версии следствия, 29 марта в 5:30 в дежурную часть поступило сообщение от жительницы микрорайона Северный о том, что ее муж угрожает ей убийством. Оперативным дежурным по данному сообщению был направлен экипаж патрульно-постовой службы, который доставил супруга в отдел полиции. С мужчиной провели профилактическую беседу, а потом отпустили, — пояснили СУ СК РФ по Новосибирской области. — В 8:07 из службы 112 в дежурную часть поступило сообщение от соседки ранее звонившей женщины о том, что из квартиры последней слышны крики о помощи. Однако полицейский не исполнил свои должностные обязанности по незамедлительной организации выезда на место происшествия сотрудников правоохранительных органов.

Эта халатность, по версии следователей, привела к тому, что женщина погибла.

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