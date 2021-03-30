«Приезжайте, забирайте меня»: отец двоих детей признался, что убил жену после ее жалобы в полицию

Андрей и Елена часто ругались. Фото: соцсети

Жителя Бердска подозревают в убийстве жены из-за ревности. Мужчина вернулся с очередной вахты из Красноярска и стал изводить супругу подозрениями. После очередного скандала сибирячка пожаловалась на мужа в полицию. Тирана доставили в участок, провели с ним профилактическую беседу и отпустили с миром. Придя домой, разозлившийся ревнивец схватился за нож. Чем закончилась семейная драма и почему никто не смог предотвратить трагедию — в материале КП-Новосибирск.

До переезда в Новосибирск женщина жила в Барнауле. Фото: соцсети

«ЛЮБИЛИ ПОРУГАТЬСЯ»

Елена* и Андрей* познакомились в Новосибирске. Она сама родом из Барнаула, там же окончила университет и проработала 8 лет младшим воспитателем в детском саду. Андрей приехал в столицу Сибири из Казахстана и устроился работать вахтовым методом в Красноярск на карьер золотодобычи.

В Бердск молодая семья с двумя детьми переехала в 2018 году. Там они купили квартиру в микрорайоне Северный. Вместе с ними жили не только ребятишки, но еще и родители мужа.

— Их дочери 6 лет, сыну — 3 года. Они ходят в детский сад рядом с домом. Чаще всего появлялись во дворе с бабушкой, потому что родители на работе. Семья очень хорошая, — рассказали КП-Новосибирск близкие пары.

Мужчина работал в Красноярске. Фото: соцсети

Однако соседи о супругах совсем другого мнения. По их словам, муж и жена часто ссорились, из квартиры постоянно доносились громкие разговоры и крики.

— Мы к ним не раз поднимались, просили не шуметь после 22.00. Все было бесполезно. Не знаю, как часто пили, но орали регулярно. Да и просто любили поругаться с другими, права свои покачать, — признались КП-Новосибирск соседи.

«ОН УГРОЖАЛ ЕЙ УБИЙСТВОМ»

Трагедия в квартире в микрорайоне Северный случилась рано утром 29 марта. К счастью, ребятишек во время очередной ссоры родителей дома не было — бабушка повела их в детсад. Домашние и так уже насмотрелись и наслушались скандалов. Накануне, 28 марта, выпивший папа, вернувшись с вахты, кричал на весь дом, что убьет маму. Подозревал в измене. Напуганная женщина вызвала полицию, ненадолго семья выдохнула.

— По имеющимся данным, 39-летний хозяин квартиры доставлялся в отдел полиции по городу Бердску и после профилактической беседы был отпущен, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Но рано утром папа вернулся. Где он гулял всю ночь — непонятно. Пришел домой злой, пьяный и очень обиженный. Схватился за нож и набросился на супругу. На защиту снохи пытался встать отец дебошира, но и он получил ранение.

Андрей сильно ревновал жену. Фото: соцсети

Поняв, что натворил, сибиряк сам позвонил в полицию со словами: «Приезжайте, забирайте меня».

— Мужчина набрал телефон дежурной части и сообщил, что убил жену. Прибыв повторно в квартиру по тому же адресу, сотрудники полиции обнаружили тело 29-летней женщины, а также 60-летнего отца злоумышленника с резаной раной лица. Мужчина был доставлен больницу, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, у Елены на теле были ножевые раны в области спины и грудной клетки.

Андрея задержали, сейчас решается вопрос о его заключении под стражу. В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Они уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

В ближайшее время сибиряка арестуют. Фото: соцсети

Также руководство регионального МВД проверяет полицейских, которые, возможно, могли предотвратить семейную трагедию.

— Если будет установлена вина сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с законом. Их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, — прокомментировали в ведомстве.

КП-Новосибирск будет следить за развитием событий.

* Имена героев изменены по этическим соображениям.

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