Под Новосибирском мужчина убил жену и порезал горло своему отцу

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сегодня, 29 марта, в квартире дома в микрорайоне Северный в Бердске 39-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве своей жены. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

— По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе выяснения отношений со своей 29-летней супругой нанес ей ножевые ранения в различные части тела, от которых последняя скончалась на месте, — сообщили в областном следственном комитете. — В больнице с порезами на горле также находится отец подозреваемого.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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