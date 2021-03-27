В Новосибирске девушка ударила своего парня ножом в сердце после скандала

В Новосибирске 22-летняя девушка набросилась на своего возлюбленного с ножом после скандала. Фото: соцсети
В Новосибирске 22-летняя девушка набросилась на своего возлюбленного с ножом после скандала: 25-летний парень скончался на месте от полученных травм. Трагедия произошла вечером 25 марта, в Ленинском районе города, где пара снимала квартиру. Тело молодого человека обнаружили на следующий день.
— По подозрению в убийстве парня была задержана его сожительница. Ранее девушка уже была судима за кражу. В содеянном сибирячка призналась, сейчас по данному факту проводится расследование, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Известно, что у молодых людей был маленький ребенок. Сами они не вели маргинальный образ жизни.
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