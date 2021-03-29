«Сам позвонил в полицию»: стали известны подробности убийства 29-летней сибирячки ее мужем

В областном МВД рассказали подробности убийства 29-летней девушки в Бердске. Фото: Влад КОМЯКОВ

В областном МВД рассказали подробности убийства 29-летней девушки в городе Бердск в Новосибирской области. Напомним, по подозрению в преступлении задержали ее 39-летнего мужа. По версии следователей, мужчина нанес сибирячке несколько ударов ножом. Подозреваемый успел также нанести раны и своему отцу, его доставили в больницу.

— По имеющимся данным, 39-летний хозяин квартиры доставлялся в отдел полиции по городу Бердску и после профилактической беседы был отпущен. Спустя некоторое время он позвонил в полицию и сообщил, что убил жену. Прибыв повторно в квартиру по тому же адресу, сотрудники полиции обнаружили тело 29-летней женщины и 60-летнего отца злоумышленника, с резаной раной лица, который был доставлен больницу, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сибиряк был задержан, сейчас решается вопрос о его заключении под стражу. В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи, уже было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

В МВД, в свою очередь, отметили, что случае установления вины сотрудников полиции они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с законом, , а непосредственные руководители сотрудников будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Новосибирске 22-летняя девушка ударила своего возлюбленного ножом после скандала: 25-летний парень скончался на месте от полученных травм. Трагедия произошла вечером 25 марта, в Ленинском районе города, где пара снимала квартиру. Тело молодого человека обнаружили на следующий день. Сибирячку задержали правоохранители, она дала признательные показания.

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