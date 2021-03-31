«Повалила в сугроб, пыталась укусить за лицо»: в Новосибирске собака напала на второклассницу

В Новосибирске бродячая собака напала на 8-летнюю девочку. Фото: личный архив

В Новосибирске бродячая собака напала на 8-летнюю девочку. Инцидент случился утром 31 марта в Советском районе города: второклассница Вера (имя публикуем с разрешения родителей) шла на уроки, когда на пересечении улиц Энгельса и Березовской ее сбил с ног большой пес.

— Дочка вышла в школу пораньше, около семи утра, а буквально через 20 минут прибежала домой, все заплаканная и напуганная. Рассказала, что на улице на нее набросилась большая собака, похожая на овчарку. Сбила ее с ног, повалила в сугроб и стала пытаться укусить за лицо. Дочка отмахивалась как могла, пыталась оттолкнуть собаку руками. Но она все равно, в итоге, покусала ее за ноги. Благо, травмы оказались не очень серьезными, но ребенок у меня очень испугался. Еще так случилось, что рядом не оказалось никого из взрослых, кто бы мог отогнать пса, — рассказала КП-Новосибирск Анна, мама пострадавшей девочки.

Анна отвезла дочь в травмпункт. Фото: личный архив

Сибирячка отвезла дочку в травмпункт: у девочки на ногах остались синяки и небольшие ссадины. Вере поставили укол от бешенства. Анна уже написала заявление в полицию. Между тем, женщина отмечает, что проблема с бродячими собаками в их районе стоит достаточно остро:

— Мы живем здесь не так долго, всего семь месяцев, но соседи рассказывают, что собак бездомных здесь всегда было много. Да и вообще, многие люди из-за этого нашу улицу стороной обходят, — призналась Анна. — Но администрация на это глаза не закрывает: недавно у нас уже были специалисты из отлова. И сегодня нам из администрации уже звонили, предлагали помочь с лечением дочки, хотели предоставить психолога.

Собака повалила ребенка на землю и стала кусать. Фото: личный архив

Тем временем, произошедшим уже заинтересовались в областном следственном комитете. Следователи будут выяснять - домашняя или бездомная собака напала на ребенка и кому за это отвечать:

— Организована доследственная проверка, будет дана оценка действиям должностных лиц на предмет халатного отношения к обязанностям по обеспечению надлежащего порядка и безопасности в городе. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о похожем инциденте, произошедшем в Первомайском районе Новосибирска. Там бродячая собака напала на первоклассницу и, повалив ее на землю, стала кусать. К счастью, в тот раз девочке на помощь пришли неравнодушные сибиряки, проезжавшие мимо на машине. Они помогли отогнать пса.

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