«Повалила на землю и стала кусать»: в Новосибирске бродячая собака набросилась на детей

В Новосибирске собака напала на двух школьниц. Фото: Кадр из видео

В Первомайском районе города бродячая собака набросилась на детей: одного ребенка она повалила на землю и стала кусать. ЧП попало на камеру видеорегистратора проезжавшего автомобиля, позже видео опубликовали в соцсетях.

— На улице Механическая бегающая по улице собака напала на ребенка, стала рвать и трепать его. Хорошо, что рядом оказались взрослые, — сообщается в паблике «Подслушано Первомайка».

На кадрах видно, как собака трепет ребенка на земле, а девочка, которая была вместе с ним, изо всех сил пыталась прогнать животное. К счастью, их заметили проезжавшие мимо на машине мужчины — они смогли спасти детей от агрессивного пса.

Жители поселка РМЗ в Первомайском районе, где и произошло ЧП, рассказали КП-Новосибирск, что бродячие собаки там — настоящая проблема.

— Сам живу в этой же местности и регулярно встречаю здесь бродячих собак, они ходят стаями по 3-5 псов. Их тут некоторые жители даже подкармливают, хотя часто животные ведут себя довольно агрессивно — могут увязаться за вами, начать кидаться, облаять. Правда, до этого момента еще ни на кого всерьез не нападали, — пояснил КП-Новосибирск житель поселка Евгений.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что жители поселка Линево в Новосибирской области жалуются на нападения бездомных собак. По словам сибиряков, жертвами агрессивных животных стали, в том числе, и несколько детей.

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