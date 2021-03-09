«Лаяли на мальчика, а он плакал»: бездомные собаки напали на детей под Новосибирском

Собаки напали на нескольких детей в поселке Линево. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Житель рабочего поселка Линево Новосибирской области рассказал, что на людей нападали бродячие собаки. По его словам, жертвами агрессивной своры стали несколько детей.

— В один день я шел к другу, смотрю: возле мусорных баков стая собак напала на мальчика, он плакал. Я их отогнал и сначала не придал значение случаю. Но буквально через два дня мы ехали из гаража и увидели, что стоит мой сын и сын племянника, а их окружили те же собаки. Рядом валялись еловые ветки, мальчики пытались ими отогнать животных. Собаки в основном бегают на проспекте Мира, штук шесть-семь всякой разной масти, и очень крупные. Часто возле школы караулят детей и увиливают за ними, лают. Мой друг видел, как на другого мальчика, который вышел из дома с «ватрушкой» погулять, эта же свора напала, — рассказал КП-Новосибирск житель села, пожелавший оставаться анонимным.

Мужчина говорит, что бездомных животных подкармливает пожилая соседка. Это вызывает лишь негодование у жителей поселка.

— Она говорит: «Они же бездомные, у них и так судьба плохая». Если так жалко, могла бы домой взять и выгуливать в наморднике, ведь они кидаются на ребятишек, да и на взрослых тоже, весь поселок жалуется. Но ей все равно. Мы обращались в полицию, но там никаких действий не предприняли, — рассказал сибиряк.

КП-Новосибирск отправила запрос в ГУ МВД Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

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