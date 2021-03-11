«Ребенок был в истерике»: новосибирцы рассказали, как отбили первоклассницу от взбесившейся собаки

Михаил и Сергей отбили девочку от разъяренного пса. Фото: соцсети/скриншот с видео.

Видеоролик, как бездомная собака напала на первоклассницу в Первомайском районе Новосибирска, стремительно облетел все социальные сети региона. Произошедшим заинтересовался Следственный комитет, а глава СКР Александр Бастрыкин даже взял под контроль ход расследования этого дела. Ведь случай мог закончиться трагедией, если бы в тот самый момент мимо не проезжали два очевидца. Мужчины, заметив, как пес раздирает ребенка, словно тряпичную куклу, а рядом в панике бегает маленькая девочка, тут же выбежали из автомобиля и бросились на помощь.

Собака напала на девочек рядом с домом. Фото: Игорь Николаев.

— Это было вечером после работы 9 марта. Я заехал за коллегой, мы отправились по делам. Недалеко от его дома увидели эту картину. Сергей сразу стал отбивать лежащую на снегу малышку от пса. Я подхватил ее на руки. Ребенок был в истерике, все время повторял: «Собака, собака», — рассказал КП-Новосибирск Михаил Хисамутдинов.

Мужчины попросили девочек, которые оказались сестрами, показать, где находится их дом. У подъезда они встретили отца пострадавших школьниц, и передали ему испуганных дочерей.

Местные жители обустроили для бездомных собак будку на улице. Фото: Игорь Николаев.

Нам удалось выяснить, что оба сибиряка работают в новосибирском центре диагностики и мониторинга Западно-Сибирской железной дороги. У Сергея трое детей, а у Михаила — двое. Они оба признаются, что даже не задумывались ни о каких последствиях в тот момент, когда выбегали из машины на помощь к девчонкам.

— Так бы поступил каждый. Действовали на автомате. Собака была действительно агрессивной, укусила меня за руку. Мне уже поставили в больнице необходимые уколы. Главное, что дети живы, — рассказал КП-Новосибирск второй герой Сергей Корнеевич.

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