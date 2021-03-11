Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после нападения собаки на маленького ребенка

Следователи возбудили уголовное дело после нападения бездомной собаки на ребенка.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность» после нападения бездомной собаки на 7-девочку в Новосибирске. ЧП произошло 9 марта в Первомайском районе, к счастью к месту происшествия вовремя подоспел мужчина и отогнал агрессивного пса.
— По мнению следствия, нападение собаки на ребенка стало возможным в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами «Новосибирского центра по проблемам домашних животных», — пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Сейчас следователи устанавливают лиц, ответственных за регулирование численности безнадзорных животных и контролирование порядок их отлова и содержания.
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