«Пинали беспощадно и зверски»: парня избили до комы за то, что толкнул девушку у ночного клуба

Стали известны подробности драки, произошедшей вечером 29 марта около клуба на улице Ядринцевская. Фото: Кадр из видео

Стали известны подробности драки, произошедшей вечером 29 марта около клуба на улице Ядринцевской в Новосибирске. Напомним, все случившееся сибиряки засняли на видео и выложили в соцсети. На кадрах видно, как несколько человек избивают парня, лежащего на земле. Сейчас пострадавший находится в коме, а в обстоятельствах случившегося разбирается полиция.

КП-Новосибирск пообщалась с очевидцами произошедшего и матерью избитого 22-летнего парня. Однако версии сибиряков о том, кто стал зачинщиком конфликта, разделились.

Известный блогер Софья Савенкова рассказала КП-Новосибирск, что сама присутствовала в центре города в момент драки. По ее словам, парень, который в итоге оказался в больнице, сам стал зачинщиком потасовки:

— Мы стояли с друзьями, ждали такси около клуба. Этот парень, который сейчас везде считается потерпевшим, тоже вышел из этого клуба и начал буквально докапываться до моих друзей, звать их подраться. Хотя никаких причин не было, конфликтов тоже, просто, видимо, у него кулаки чесались. Он еще там сначала очень сильно толкнул девушку, которая вместе с ним же вышла из клуба. Она просто плашмя упала землю, сильно ударилась головой. Мы ей еще потом вызывали такси, потому что она сама не могла до дома добраться, — рассказала КП-Новосибирск Софья. — Один из моих друзей сначала хотел сам его угомонить, но завязалась драка. Толпой его никто не бил. Еще один очевидец описывает потасовку так:

— Сначала выясняли отношения и дрались парни, затем подбежала девушка, которую оттолкнули. Она упала на землю, после этого вся компания начала «забивать» того, кто ее толкнул, — рассказал КП-Новосибирск очевидец Алексей. Он же добавил: — Среди тех, кто бил, были охранники соседнего ночного клуба.

Мама избитого парня рассказала КП-Новосибирск, что тот сейчас находится в коме, у него очень серьезные травмы. Женщина сомневается, что их могли нанести люди, которые защищались:

— У сына сильные переломы носа, челюсти и костей черепа. Его били по лицу и голове — беспощадно и зверски, специально пинали в это место. Сын до сих пор без сознания. Надеюсь на лучшее — он утром просыпался, но его обратно ввели в кому врачи. Я до сих пор в шоке от того, что случилось. Особенно от девушек, они просто стояли и снимали видео, — рассказала КП-Новосибирск мать избитого молодого человека, попросив не публиковать ее имя. — Мой сын никогда не был конфликтным человеком: он с детства занимался мини-футболом и до сих пор играет в одной из полупрофессиональных команд. После школы закончил техникум, отслужил в армии и учился в юридическом институте. Он не курил, почти не пил и редко ходил в клубы. А тут пошел и случилось такое... Я бы еще очень хотела найти и поблагодарить парня с девушкой, которые проезжали мимо на машине и подобрали моего избитого сына. Счет шел на минуты, они буквально спасли ему жизнь, благодаря им ему вовремя оказали помощь врачи.

Добавим, что в ГУ МВД по Новосибирской области сейчас проходит по данному факту проверка. В полиции о драке узнали из больницы, куда в тяжелом состоянии поступил 22-летний посетитель клуба.

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