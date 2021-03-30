Толпа мужчин жестоко избила двух новосибирцев: это попало на видео

В Новосибирске толпа избила парней. Фото: стоп-кадр.

В Центральном районе Новосибирска подрались несколько мужчин. Конфликт произошел на улице Ядринцевской возле дома № 23 в понедельник, 29 марта. Очевидцы сняли происходяшее на видео и опубликовали его в соцсети.

На кадрах записи видно, что группа мужчин избивает двоих парней: один из них при этом лежит на земле без сознания. Однако беспомощное состояние оппонента не смущает хулиганов, и они несколько раз пинают его ногами. По словам очевидцев, один из пострадавших впал в кому после избиения.

— Один из пострадавших парней сейчас находится в коме, а в избиении принимали участие охранники одного из развлекательных заведений, расположенных неподалеку, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ — 54».

Как рассказали КП — Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области, сообщение о происшествии в полицию поступил из больницы в 06:30 29 марта. Медики сообщили, что к ним поступил мужчина с травмами. В настоящий момент сотрудники уголовного розыска проводят следственные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к этому происшествию.

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