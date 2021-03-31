Педагог из Новосибирска пытается взять под опеку 14-летнего ученика: их обвинили в романе

Татьяна преподавала Васе географию. Фото: vk.com

Очередной громкий скандал с участием педагога и ученика разгорелся в Новосибирске. Родителей мальчика лишили прав по их добровольному отказу от сына. С ребенком, которого распределили во временный центр для детей-сирот, подружилась педагог, она и хотела забрать его в свою семью. Но отец парня выступил против. Он стал слать учительнице угрозы, анонимки в отдел опеки и в школу, а также обвинять женщину в педофилии. Из-за этого сибирячка в третий раз сдает пакет необходимых для опеки документов. Подробности этой истории — в материале КП-Новосибирск.

РОС У БАБУШКИ И СТАЛ НЕУПРАВЛЯЕМЫМ

Вася Петров* жил со своими родителями до 4 лет. А потом, когда в семье родился еще один сын, Васю отправили к бабушке с дедушкой.

— Он жил у моих родителей, так как была договоренность с ними. Сами мы ютимся в однушке с женой и младшим сыном. Вася был весьма неплохим пареньком. Учился с четверки на тройку, занимался единоборствами, увлекался хоккеем и состоял в команде. В том районе и школа хорошая, и кружки, и поликлиника, и вообще в целом инфраструктура намного лучше, чем там, где живем мы, — рассказал КП-Новосибирск отец подростка Максим Петров*.

Мужчина уверяет, что мальчик не чувствовал себя одиноким. Родители приезжали, баловали, покупали ему все, что он захочет, тратились на дорогую хоккейную форму и практически ни в чем не отказывали.

А в подростковом возрасте паренек показал зубы. Начал плохо учиться, прогуливать уроки и перестал слушаться старших.

— Переходный возраст и тут появилась эта учительница — у детей как раз географию начали преподавать — и Васю как подменили. Решил бросить единоборства, кружок и распродал амуницию, за что получил от деда. Бросил все и начал клянчить деньги у этого педагога. Долго ли, коротко ли, но учительница завоевывала сердце мальчишки. Она общалась с ним на равных, разрешала называть себя на ты, материться при ней, кормила чипсами, — продолжает папа школьника.

У педагога трое родных детей, которые уже подружились с подростком. Фото: соцсети.

Мужчина пытался поговорить с педагогом, но уверяет, что женщина его не услышала, а вместо того, чтобы помочь, сделала только хуже.

Но это еще не вся история. На самом деле между родителями подростка и бабушкой с дедушкой был тоже свой семейный конфликт из-за квартирного вопроса и прописки. И все эти скандалы разрешились в итоге внезапно и дико: родители добровольно написали отказ от сына! А бабушка сказала: «Мы с дедом тоже не будем внука тянуть!» Тогда-то мальчишку и решила спасать учительница.

«ОН ТАЛАНТЛИВЫЙ, МЫ С НИМ ПОДРУЖИЛИСЬ»

Учитель Татьяна Кошкина* несколько лет молча наблюдала, как растет этот мальчик. Женщина живет по соседству с его бабушкой и сначала не вмешивалась в дела этой семьи.

— С Васей я познакомилась на уроках географии, когда он перешел в пятый класс. Он часто приходил в школу без учебников и тетрадок. Как-то в конце года он попросил помочь ему с итоговым проектом, так мы и подружились. Я узнала его историю, пообщалась с бабушкой. Вася стал приходить к нам в гости, нашел общий язык с моими детьми, их у меня трое: двое сыновей и дочка, — поделилась с КП-Новосибирск Татьяна.

Женщина говорит, что отец школьника действительно просил ее помочь ему с сыном, наставить его на правильный путь. А потом вдруг стал угрожать, выдумывать разные небылицы и писать жалобы во все инстанции. Мол, именно она и портит их отношения.

Мужчина отправлял сообщения учительнице с попытками договориться. Фото: предоставлено героем публикации.

Когда конфликт в семье усилился, у Васи испортились взаимоотношения с бабушкой и дедом, подросток начал еще больше искать поддержки у учителя. Татьяна признает, что привязалась к этому мальчишке и сейчас желает только одного: чтобы у парня все было хорошо.

— В прошлом году отец и мать написали отказ от ребенка, бабушка из-за сложностей в воспитании не стала оформлять опеку, поэтому Вася попал в центр «Созвездие». Тогда я, посоветовавшись с детьми и мужем, приняла решение забрать мальчика к себе. Отдел опеки дважды отказывал по разным формальным поводам. Я подала документы уже в третий раз, жду решения. Поверьте, он талантливый ребенок, мы с ним подружились, — говорит учительница.

Стоит отметить, что бабушка, вырастившая мальчика, тоже не против такого развития событий. Она согласна с тем, что Васе будет лучше в новой семье.

— Родителям он не нужен и все. Они вроде бы нигде не работают, живут на пенсию по инвалидности Васиной мамы. А мы с дедом с ним не справляемся. Татьяна — единственный человек, которая может парню мозг вправить, — подтвердила КП-Новосибирск бабушка.

«ВЕДУТ СЕБЯ КАК ВЛЮБЛЕННАЯ ПАРОЧКА»

Отец мальчика, хоть и написал от него отказ, отдавать сына педагогу не хочет. Мужчина убежден, что Вася просто-напросто влюблен в учительницу, поэтому мечтает жить с ней под одной крышей. Вот и рассказывает ей истории, что его обижали, били, унижали в кровной семье.

— И бабушка, и я хотели, чтобы он вел себя как человек. И все! Но там же Кошкина, которая приютит, даст чипсов, разрешит попить пивка и будет хлопать в ладошки и ставить лайки на все его матерные посты. Естественно, в гостях лучше. В общем, он забил на учебу и стал прогуливать. В те дни, когда первыми двумя уроками была география, он приходил к третьему, потому что Кошкина разрешила ему не ходить на свои уроки. Она, считая, что спасает ребенка от родителей — неадекватных алкашей — и дедов-церберов, оказывала медвежью услугу. Я пытался ей объяснить, что она и начала его портить и поощрять вседозволенность своим отношением а-ля подружка, но она перестала идти со мной на контакт. И как только у нас серьезный воспитательный разговор, куда идет Вася? Конечно, к Таньке-подружке. Таня уже и в песнях, и в баснях. Таня — свет очей, Таня — там, Таня — тут, Таня — везде, — негодует Максим Петров.

Отец мальчика написал письмо директору школы. Фото: предоставлено героем публикации.

Мужчина признается, что даже прочитал переписку сына, изучил его соцсети и сделал свои выводы.

— На мой вопрос: «Может, у вас больше, чем дружба?» — я получил ответ: «Может, и больше. Но это не твое дело». Я еще какое-то время пытался отбить пацана у нее, но тщетно. У него на странице появлялись фоточки, где он счастлив с новой семьей, где он крошит молотком леденцы, где он пьет какое-то пиво, жжет книги, лежит в наполненной водой ванне в одежде и прочее такое. Все, естественно, под лайкосики Татьяны. Мне же он откровенно хамит и говорит, что для него существует только она. Они оба ведут себя как влюбленная парочка. Друг друга защищают и никак не могут отлипнуть друг от друга. Я уже не выдержал и выложил пост о том, что в школе работает педофилка, — признается отец.

Папа опубликовал пост с подозрениями в социальных сетях. Фото: предоставлено героем публикации.

Правда, все эти подозрения официально не подтвердились. Возможно, родитель просто ревнует мальчишку к учителю, поэтому и видит в их дружбе подводные камни.

«ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ РЕБЕНОК БЫЛ СЧАСТЛИВ»

Сам Василий выразил желание и полную готовность стать частью семьи Кошкиных. Сейчас парню разрешают проводить время в доме у учительницы в гостевом режиме по выходным. Он с нетерпением ждет решения отдела опеки и своего переезда в новый дом.

— Плохо влияет на меня моральное давление со стороны родителей, но не Татьяна. С родной мамой я ругаюсь, вчера кинул ее в черный список. Все обвинения отца — выдумка. Да, я называю учительницу на ты и по имени. Мы хорошо друг друга знаем и близки на родительском уровне, — объяснил КП-Новосибирск подросток.

Не видит никакого криминала в этой истории и помощница уполномоченного по правам детей в Новосибирской области Анна Тажеева.

— Главное, чтобы ребенок был счастлив. Родители добровольно написали от него отказ, и их лишили родительских прав. Бабушки-дедушки с ним не могут найти общий язык. Если это получилось у педагога, то замечательно. В любом случае, мальчик уже год живет в специализированном центре, а это намного хуже, чем в приемной семье, — прокомментировала КП-Новосибирск Анна Тажеева.

Чем в итоге закончится эта история — еще не ясно. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

*Имена героев изменены по этическим соображениям.

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