Куда пропал и чем сейчас занимается Александр Пушной из «Галилео» и КВН

Александр в передаче "Галилео" и сейчас. Какой нравится больше? Фото: стоп-кадр из видео/instagram.com/pushnoypro/

Александр Пушной начинал свою карьеру в Новосибирске. Родился в 1975 году и жил в Академгородке. В КВН сибиряк начал играть еще в университете. В 1997 году Пушной впервые появился на экране ТВ — исполнял роль Стинга в команде КВН НГУ, этот образ потом надолго приклеился к шоумену.

РОЛЬ СТИНГА В КВН

— Сначала все говорили, что она (пародия на Стинга. — Ред.) скучная, грустная и длинная. В последний момент мы показали номер Александру Маслякову, и он сказал, что можно. Я выступил, номер зашел. После этого мне дали кличку Стинг. Под другим именем меня никто не знал, — рассказал КП-Новосибирск Александр Пушной.

С 2000 по 2001 год Александр Пушной выступал за команды «Сибирские сибиряки» и «Дети лейтенанта Шмидта». В 2002 году мужчина перебрался в Москву, где стал принимать участие в различных шоу на телевидении.

Сибиряк играл в КВН с университета. Фото: instagram.com/pushnoypro/

— На телевидение попасть нелегко: сложно предложить что-то свое, что заинтересует телезрителя. Я предпринимал очень много попыток. Была программа «БИС», которую зрители не замечали. В 2004 году меня позвали Татьяна Лазарева и Михаил Шац на программу «Хорошие шутки», но и там не срослось, — продолжает Александр.

Пропуск на телевидение. Фото: instagram.com/pushnoypro/

АЛЕКСАНДР ПУШНОЙ И «ГАЛИЛЕО»

В 2006 году Александру предложили стать ведущим программы «Галилео». Целое поколение детей из нулевых знает «дядю Сашу» по этой научно-популярной программе, где веселый сибиряк рассказывал о физических и химических опытах.

— Тогда все болели Comedy Club и считали, что смотреть надо именно это, а все остальное — ерунда. Мы делали программу, пока она не попала в поле зрения детей. С того момента она стала больше интересна для них, чем для взрослых, — говорит шоумен. — Сейчас эти дети выросли, а я стал для них как «тетя Валя» из программы «Спокойной ночи, малыши!», только «дядя Саша».

В 2006 году Александру предложили стать ведущим программы «Галилео». Фото: скриншот из видео

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С АЛЕКСАНДРОМ ПУШНЫМ ПОСЛЕ УХОДА ИЗ «ГАЛИЛЕО»

С декабря 2007 года Александр вел передачу «Кто умнее пятиклассника?». В ней приглашенные звезды отвечали на вопросы школьной программы с 1-го по 5-й класс.

В 2013 году вместе с актрисой Натальей Земцовой вел передачу «Креативный класс».

С 2015 до 2016 года вел программу «Безумный спорт» на канале «Матч ТВ».

С 2015 до 2016 года вел программу «Безумный спорт» на канале «Матч ТВ». Фото: скриншот из видео

— Как говорил Виктор Черномырдин: «Какую партию ни строй, все равно КПСС получается». Так же получилось и у меня. Что бы я ни вел, все равно получается «Галилео». Эта передача рассказывала о технологиях в спорте (сибиряк доказывал, что спорт можно отнести к сфере научных знаний. Говорил, что любым рекордам, спортивным достижениям есть научное объяснение. — Ред.), — добавляет Александр.

С 2017 года Александр начал активно сотрудничать с телеканалом «Россия 1». Вел шоу «Золотая нация», затем стал постоянным участником интеллектуального шоу «Пятеро на одного». С ноября по декабрь 2018 года был ведущим юмористического конкурса «Мастер смеха».

АЛЕКСАНДР ПУШНОЙ СЕГОДНЯ И ПРОГРАММА «УМНЫЙ ДОМ»

Сейчас Александр Пушной ведет передачу «Умный дом» на телеканале «Пятница!». Он рассказывает о современных гаджетах и показывает, как они могут упростить жизнь человеку.

— У меня дома нет какой-то особой навороченной техники. Да, была колонка Алиса, но ее дети забрали. Теперь развлекаются с ней. Мне хватает смартфона и smart-часов, — признался КП-Новосибирск шоумен. — Я привередливый пользователь. Все, что я выбираю, должно пройти кучу тестов. Не вижу смысла захламлять свой дом какими-то гаджетами, лишь бы их купить.

Александру нравятся некоторые современные гаджеты. Фото: instagram.com/pushnoypro/

Александр признается, что ему интересны те вещи, о которых он рассказывает в программе. К примеру, недавно его удивил маленький пылесос. По описанию ведущего, он очень мощный и им можно даже крошки на столе убрать.

— А вне программы вы следите за новинками в области техники?

Александр не захламляет свой дом техникой. Ему хватает smart-часов. Фото: instagram.com/pushnoypro/

— Я слежу за новыми технологиями в основном в музыке. Покупаю все, что позволяет мой бюджет. Мне это очень интересно, я стараюсь попробовать каждое новое устройство. К примеру, недавно купил себе новый усилитель для гитары.

Кто знает, может скоро мы увидим Александра уже в каком-то музыкальном шоу.

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