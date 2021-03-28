Последние новости Новосибирска на 27 марта 2021 года: на пожаре погиб мужчина, сибирячка убила своего любимого

Рассказываем последние новости Новосибирска на 27 марта 2021 года. Фото: ГУ МЧС по НСО\ Соцсети

Мы собрали последние новости Новосибирска на 27 марта 2021 года в одном материале: будьте в курсе всех самых важных событий .

НА ПОЖАРЕ В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ ПОГИБ МУЖЧИНА

В Новосибирске в ночь с 26 на 27 марта произошел пожар в десятиэтажном жилом доме на улице Выставочная, 17 в Ленинском районе. В результате ЧП погиб 51-летний мужчина, еще 14 человек эвакуировались. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

СИБИРЯЧКА ИЩЕТ СЕСТРУ, КОТОРУЮ РОДИТЕЛИ БРОСИЛИ В БОЛЬНИЦЕ

38-летняя Маргарита Паньшина из Новосибирска ищет свою младшую сестру Кристину. Их разлучили еще в детстве: когда Кристине было всего несколько месяцев, она попала в больницу, но забирать домой свою младшую дочь родители отказались. Сейчас, чтобы отыскать родственницу, сибирячка отправила официальные запросы в поликлинику и в больницу, попросив медучреждения поднять свои архивы.

РОСГВАРДЕЙЦЫ ОТМЕТИЛИ СВОЙ ПЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

27 марта сотрудники Росгвардии отметили свой профессиональный праздник. КП-Новосибирск пообщалась с сибирскими девушками, служащими в их рядах. Они не только метко стреляют и запросто могут скрутить хулигана, но и покоряют своей красотой.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ПОВЕСИЛИ НА СИБИРЯКА НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ ДОЛГ В 6 МИЛЛИОНОВ

Такой долг у новосибирского таксиста был еще 8 лет назад, когда он занимался бизнесом. Однако мужчина его давно оплатил, и претензий к нему не было. Чтобы разобраться в произошедшем, сибиряк пришел на прием к судебным приставам. Оказалось, что все документы по его делу в ведомстве попросту куда-то потерялись.

СИБИРЯЧКА УДАРИЛА ЛЮБИМОГО НОЖОМ В СЕРДЦЕ

В Новосибирске 22-летняя девушка набросилась на своего возлюбленного с ножом после скандала: 25-летний парень скончался на месте от полученных травм. Трагедия произошла в Ленинском районе, где пара снимала квартиру. Тело молодого человека обнаружили на следующий день. Девушку задержали следователи, она дала признательные показания.

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