Судебные приставы повесили на новосибирского таксиста несуществующий долг в 6 миллионов рублей

Новосибирец сейчас пытается доказать, что он - не должник. Фото: Михаил ДОКУКИН

46-летний новосибирский таксист Сергей и знать не знал о том, что на нем висит миллионный долг, пока не пришла повестка от судебных приставов.

- Как увидел сумму - 6 миллионов рублей, был в шоке, - поделился с КП-Новосибирск Сергей. – У меня был ровно такой же долг, но 8 лет назад. Мы с компаньоном вели общий бизнесс, но не сработались, решали финансовые вопросы в суде. И в 2013 году я действительно был в базе судебных приставов с долгом 6 миллионов рублей. Но я все оплатил, после ко мне никаких претензий не было (в подтверждение своих слов сибиряк прислал в редакцию КП-Новосибирск документы об оплате – прим.авт.).

Сибиряк записался на Госуслугах к судебным приставам. Пришел на прием, чтобы разобраться, почему вновь оказался в базе должников.

- Достает пристав папку с документами по моему делу, а там только один исполнительный лист, по которому я должен 6 миллионов, - описывает свой визит к приставам сибиряк. - Оказалось, что все остальные документы потерялись — куда-то исчезли квитанции об оплате, заявление на прекращение исполнительного производства…

Приставы потеряли документы и обратились в суд. Фото: личный архив.

Выяснилось, что приставы потеряли вообще все бумаги. И в конце 2019 года судебный пристав Новосибирского района обратилась в суд: она написала заявление, чтобы выдали дубликат исполнительного листа, так как «исполнительный документ в отношении должника был утерян при пересылке».

- Что это за пересылка была – непонятно, - недоумевает сибиряк. – Как вообще такое могло случиться?

Когда исполнительный лист был получен, на сибиряка снова повесили его старый долг. Пришлось вмешаться в историю бывшему компаньону Сергея, которому новосибирец задолжал 8 лет назад. Он вместе с Сергеем съездил к приставам и повторно написал заявление на прекращение исполнительного производства.

- Из-за этой путаницы у меня заблокировали все счета. Хорошо хоть я работаю в такси, есть возможность деньги не на карту получать, а наличкой, - говорит Сергей. - А еще у меня сорвались поездки в Китай и Южную Корею: мы с друзьями хотели организовать бизнес, но все отложилось…

Сергей уже готовит необходимые документы, чтобы доказать, что он никому ничего не должен.

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области ситуацию комментируют коротко:

- Присылайте запрос - будем разбираться.

Запрос мы отправили, ответ опубликуем.

ЗВОНОК ЮРИСТУ

«Ситуация нестандартная»

- Сама по себе ситуация нестандартная: утеряны документы, огромная сумма долга. В моей практике такого не было, - сказал КП-Новосибирск адвокат Илья Уткин. - Как только новосибирец соберет все документы и докажет, что ничего не должен, он имеет право подать в суд на судебных приставов и требовать компенсацию морального вреда.

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