В Новосибирске загорелась квартира в десятиэтажном доме: в пожаре погиб мужчина

В Новосибирске в ночь с 26 на 27 марта произошел пожар в десятиэтажном жилом доме. Фото: ГУ МЧС по НСО

В Новосибирске в ночь с 26 на 27 марта произошел пожар в десятиэтажном жилом доме на улице Выставочная, 17 в Ленинском районе. В результате ЧП погиб мужчина, еще 14 человек эвакуировались.

В пожаре погиб один мужчина. Фото: ГУ МЧС по НСО

— Сообщение в пожарную часть поступило около полуночи. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений открытым огнем горела квартира на 1 этаже 10-этажного дома, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — В течение 26 минут пожарные ликвидировали открытое горение. В результате пожара огнем повреждены мебель и домашние вещи на площади 39 квадратных метров. В ходе тушения пожара на полу обнаружен мужчина без признаков жизни. Все неотложные работы завершились в 02:15.

На месте происшествия работали 12 единиц техники и 31 человек личного состава. Фото: "АСТ-54"

Во время пожара из подъезда самостоятельно эвакуировались 10 человек. Еще четверым сибирякам с верхних этажей помогли выбраться спасатели. Из них никто не пострадал. На месте происшествия работали 12 единиц техники и 31 человек личного состава. Предположительная причина пожара — неосторожность при курении, точную причину случившегося установит позже дознаватель МЧС.

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